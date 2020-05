Mayence fait tousser Cologne

Cologne (4-2-3-1) : Horn - Schmitz (Ehizibue, 83e), Bornauw, Leistner, Katterbach - Skhiri, Hector (Rexhbeçaj, 76e) - Thielmann (Drexler, 46e), Uth, Kainz (Schindler, 70e) - Córdoba (Terodde, 83e). Entraîneur : Markus Gisdol.



Mayence (4-2-3-1) : Müller - Baku, St. Juste, Niakhaté, Martín Caricol - Fernandes (Szalai, 69e), Kunde (Latza, 83e) - Ji (Awoniyi, 55e), Boëtius (Barreiro, 83e), Quaison - Onisiwo (Burkardt, 83e). Entraîneur : Achim Beierlorzer.

Après plus de deux mois sans jouer, Cologne et Mayence retrouvaient les pelouses ce dimanche.Dans un match enlevé, les locaux démarrent tambour battant. Dès la 4minute, Mark Uth s'emmène le ballon d'une somptueuse aile de pigeon après une déviation de la tête de Córdoba. Pris de vitesse, Niakhaté déséquilibre l'Allemand dans la surface, qui vient se faire justice lui-même (1-0, 6). Dominateur, Mayence tente de réagir directement, mais la frappe de Boëtius est contrée au dernier moment (12). Un avantage qui sera accentué dix minutes après le retour des vestiaires quand l'entrant Dominick Drexler adresse un centre millimétré au second poteau, qui vient atterrir sur la tête de Florian Kainz (2-0, 53).Malgré deux buts de retard, les visiteurs n'abdiquent pas et vont être récompensés quelques instants plus tard. Baku profite d'une belle ouverture de Robin Quaison côté droit et trouve Awoniyi, qui conclut de près (2-1, 61). Pierre Kunde prend ensuite ses responsabilités et vient remettre les deux équipes à égalité à l'issue d'un slalom fou au milieu de la défense adverse (2-2, 72). Après une fin de match débridée, ce résultat n'arrange personne : Cologne reste englué à la 10place, tandis que Mayence, 15, reste à portée de fusil de son premier poursuivant (quatre points d'avance sur Düsseldorf, 16).