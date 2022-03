Maximo Carrizo signe professionnel à 14 ans en MLS et bat un nouveau record

The youngest signing in @MLS history @NYCFCYouth Maximo Carrizo is New York City blue, through and through @Dumbomoving — New York City FC (@NYCFC) February 28, 2022

Le New York City FC a annoncé lundi la signature du milieu de terrain Maximo Carrizo, 14 ans, faisant de lui le plus jeune joueur à signer un contrat professionnel avec une équipe première dans l'histoire de la MLS. Le jeune Américain d'origine argentine, formé au sein de l’académie du club appartenant au City Group, a signé un contrat courant jusqu’en 2027 le jour même de ses 14 ans, lui qui est né un 28 février 2008. Le précédent record était détenu par l'attaquant du Real Salt Lake, Axel Kei (14 ans et 15 jours)., s’est enthousiasmé le directeur sportif du club new-yorkais David Lee dans un communiqué. Carrizo est inscrit avec le NYCFC II, équipe réserve de New York City, qui évoluera dans la toute nouvelle ligue MLS NEXT Pro., a déclaré le gamin de 14 ans, qui, du haut de son mètre-soixante, doit encore se développer.