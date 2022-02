Maxime Lopez, joueur qui a parcouru le plus de kilomètres balle au pied en Italie

Maxime López , el centrocampista del #Sassuolo, se movió cinco kilómetros y 149 metros con el balón en su poder. Más que todos en la liga. Segundo es Brozovic con cuatro kilómetros y 101 metros, el tercero Theo Hernández con tres kilómetros y 938 metros.#ForzaSasol — Sassuolo_HN (@SassuoloHN) February 4, 2022

Inclassable.Minot à l’Olympique de Marseille il y a deux petites saisons, Maxime Lopez est aujourd’hui un véritable patron à Sassuolo. À 24 ans, le milieu de terrain s’est parfaitement adapté à l’écurie transalpine et au jeu d'Alessio Dionisi. Avec pas moins de 23 apparitions cette saison toutes compétitions confondues, le Français est un des joueurs les plus utilisés par le tacticien italien. Il n’y avait donc aucune raison de ne pas voir Maxime Lopez tout en haut d’une des colonnes du tableau des statistiques.Devant Marcelo Brozovic et Theo Hernandez, Maxime Lopez est le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres balle au pied cette saison en Serie A comme le rapporte ladans ses colonnes du jour. Avec cinq kilomètres et 149 mètres le ballon entre les jambes, l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille devant de loin le milieu de l’Inter Milan qui comptabilise quatre kilomètres et 101 mètres parcours balle au pied et le défenseur tricolore avec trois kilomètres et 938 mètres.1,67 mètre de taille patron.