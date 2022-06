Maxime Giron : « Les tifosi de Palerme ne s’attendaient pas à un profil comme le mien »

Dimanche soir, Palerme s’embrasait pour le retour de son club en Serie B, trois ans après une relégation en Serie D. Une bonne occasion de trinquer avec Maxime Giron, qui a eu la bonne idée de rejoindre le club l’été dernier. Après avoir connu onze clubs en dix ans, des déménagements tous les six mois et une relégation il y a un an, le latéral gauche français de 27 ans a fait son trou en Sicile dans cette ville « de brelot » qu’est Palerme.

« Au début de saison, les tifosi ont fait le déplacement près de Naples, ce qui implique qu'ils ont dû prendre le bateau ou l'avion juste pour nous souhaiter une bonne saison. »

« En début de saison, un groupe de Français était à Palerme pour un voyage organisé. Ils criaient mon nom juste parce que je suis français. C’était mon premier match de championnat, alors ça avait déjà fait un peu de bruit, je n’étais personne à ce moment-là. »

« Quand je suis allé à Parme à 17 ans, j’ai pensé "C’est bon je suis pro", alors que ça faisait trois ans que j’étais charpentier, que j’avais oublié cet objectif. En fait, ma carrière, c’est des montagnes russes. »

Ouais, ouais... Ça fait deux jours que c’est la bringue sévère. On s’est retrouvé toute l’équipe hier soir. Et dimanche après le match aussi, ça a fêté sévère avec les proches, la famille et les amis... On est environ une dizaine chez moi en ce moment. Déjà à la fin du match, il y a eu une invasion de supporters sur le terrain. Tout ce qui se passe ici, c’est de la folie !On ne s’attendait pas à cet engouement pour les play-offs !Durant la saison, il n’y avait pas non plus beaucoup, beaucoup de gens qui venaient au stade. Puis le premier match de play-off, le stade était plein. La première fois, c’est les frissons. Je n’avais jamais vécu ça. Ici, ils sont vraiment mordus, mordus, mordus du club. C’est impressionnant, l’engouement. Rien que pour te dire, avant le match retour contre Padova, les supporters sont venus nous soutenir : plus de 1000 personnes devant l’hôtel pendant que nous, on est au balcon. C’est des émotions de malade !J’ai vu des sacrés trucs ici... Juste avant la finale déjà, quand on partait faire notre préparation à la montagne, les supporters sont venus autour du terrain nous encourager. Au début de saison, ils ont fait le déplacement près de Naples, ce qui implique qu'ils ont dû prendre le bateau ou l'avion juste pour nous souhaiter une bonne saison. C’est plein de petites choses qui nous ont permis d’avoir en tête ce que nous devions accomplir. On s’est aussi rendus à l’église de Santa Rosalia. Moi, je ne suis pas croyant, mais voir une église comme ça dans une grotte, le paysage, ça fait quelque chose...Il y a eu un chiffre qui nous est parvenu comme quoi 240 billets étaient vendus à la minute, donc on savait que ça allait être la folie.Je suis plutôt silencieux comme joueur, je ne suis pas un lèche-botte, juste sincère. Quand je suis arrivé ici, les gens ont pensé :(Bisceglie, NDLR)Parce qu’ici, tu joues la montée, pas les play-offs. Donc beaucoup de tifosi ne s’attendaient pas à un profil comme le mien. Après le premier match, ça s’était bien passé, ils m’ont un peu fait un triomphe, ça m’a gêné, je ne pensais pas le mériter. Je me sentirais plus légitime si on me faisait ces éloges aujourd’hui.Oui, il y a pas mal de Français qui viennent en vacances et qui m’écrivent pour voir un match. En début de saison, un groupe de Français était à Palerme pour un voyage organisé. Ils m’ont écrit sur Instagram et je leur ai pris des places. Ils criaient mon nom juste parce que je suis français. C’était mon premier match de championnat, alors ça avait déjà fait un peu de bruit, je n’étais personne à ce moment-là. Puis quand je vois ces gars-là, torse nu avec le numéro 3 tatoué dans le dos, ça me fait pas rire, ça me fait plutôt chaud au cœur.Si on m'avait demandé de payer cher pour arriver à ces stats, je l’aurais fait. Après une année difficile, je ne m’attendais pas à ce contrat, à faire autant de matchs. Monter en Serie B, faire quatre passes dé, un but... C’est un rêve. C’est dur à expliquer aujourd’hui, surtout vu d’où je viens.L’année dernière, j’étais relégué en Serie D avec Bisceglie. Cette année, je monte en Serie B, c’est un truc de brelot ! Bon ça, c’est une expression de mon frère.Je pense qu’au vu de mon parcours, je savoure beaucoup plus. Il y a eu des moments vraiment difficiles. Forcément, il y a cette descente en Serie D, mais c’est un moment partagé avec tout un groupe et un club. À côté, il y a aussi des moments où j’étais sans équipe, où je m’entraînais seul.En fait, j'ai fait six mois à Potenza où j’avais un contrat, je fais tous les matchs de la phase aller, on est bien placés, mais le président ne veut pas me garder, alors je pars en prêt à Bisceglie où j’avais déjà passé une année et où j’étais bien. Après cette année-là, je suis retourné à Potenza où j'ai fait la prépa physique. Étant donné que le président ne comptait pas sur moi, j'ai cassé mon contrat et je me suis retrouvé sans club. Je pensais que j’allais retrouver quelque chose tout de suite derrière. Les premiers mois, tu t’entraînes dur puis, le dernier mois, je pensais que c’était fini. Finalement, un agent m’appelle pour faire un essai à Modena. J’ai signé là-bas, mais en tant que doublure et je n’ai pas joué. Entre les six mois sans club et les six mois à Modena, j’ai joué dix minutes en un an. Puis il y a eu mon héros, mon sauveur, le directeur sportif de Bisceglie, Livio Scuotto, qui m’a fait revenir au club. Après la montée, il m’a d’ailleurs fait un post pour me féliciter. C’est français çaBah ouais ! Je suis parti en Italie à 17 ans, direct après ma formation. Donc l’Italie, c’est ma deuxième maison. Ici, j’aime les gens, j’aime la pizza, je mangerais des pâtes matin midi soir, j’aime tout ce qu'il y a autour. Depuis que je suis ici, je bois le café tous les matins, ce que je ne faisais pas avant.Déjà, quand je suis arrivé en Italie, je ne parlais pas la langue. Je me disais :En France, j’étais charpentier. Donc j’avais une vie « normale » . Je bossais la journée et, le soir, je m’entraînais avec les U19 nationaux de Clermont. Mon père faisait une heure de route pour m’emmener. Après un match contre Marseille, un agent m'a proposé de faire des essais à Parme, qui a finalement refusé de payer les indemnités de formation à Clermont. Je rebondis donc en Serie D. Mais quand je suis allé à Parme, j’ai pensé :, alors que ça faisait trois ans que j’étais charpentier, que j’avais oublié cet objectif. En fait, ma carrière, c’est des montagnes russes. Jeune déjà, je faisais le CREPS à Vichy, je pensais que c’était écrit que j’allais être footballeur. Puis beaucoup ont signé pro, et moi, je faisais partie de ceux qui n’avaient pas de contrat. Il fallait que je prépare un avenir hors du monde du football. Je ne vais pas te cacher que c’était dur. Je suis passé de ça à charpentier.Je viens de la montagne, je suis assez hyperactif, c’est-à-dire que je ne pouvais pas rester dans un bureau. Et puis mes parents m’ont conseillé aussi. Il y a pas mal de travail là-dedans là où j’habitais, avec les chalets, tout ça.Déjà, une année pleine pour moi, c’est du jamais-vu, alors deux... On verra. Moi, j’aimerais bien rester, mais il y a la queue pour venir. Tu as tout ici ! Le paysage, et puis tu sais que le blason, dans ce club, c’est un truc de brelot. On connaît tous les joueurs qui sont passés par ici. C’est une équipe qui est habituée à la Serie A, qui a connu des joueurs comme Dybala, Cavani... Aujourd'hui, il y a un budget. Il va sûrement y avoir le City Group qui va arriver, mais on ne sait pas encore si c’est officiel. On sait juste que ce qui va venir est positif, donc j’aimerais bien renouveler. Mais là, je n'y ai pas pensé une seconde. Je profité du moment présent. Et je fais des grosses chouilles.