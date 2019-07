Dupé évoluera à Clermont cette saison

Le @FCNantes et @ClermontFoot ont trouvé un accord pour le prêt d’une saison – sans option d'achat – de Maxime Dupé. En parallèle, il prolonge son bail d'une saison supplémentaire avec son club formateur. pic.twitter.com/p4lAYL0v7I — FC Nantes (@FCNantes) July 27, 2019

Dupé par Lafont.Avec l'arrivée d'Alban Lafont, l'avenir et les espoirs en termes de temps de jeu de Maxime Dupé à Nantes se sont profondément assombris. Le gardien formé à Nantes et âgé de 26 ans a donc été prêté un an, sans option d'achat, à Clermont. En parallèle, Dupé a également prolongé son contrat d'un an avec les Canaris et est désormais lié au FCN jusqu'en juin 2022.En 2019-2020, Maxime Dupé devrait être numéro 1 et titulaire dans les cages pour la première fois de sa carrière. La saison dernière, Dupé a disputé seulement neuf matchs de championnat et douze toutes compétitions confondues. En quatre saisons au sein de l'équipe première, le gardien de but n'a pris part qu'à 64 rencontres. Il pourra continuer à Clermont sa progression, avant de revenir à Nantes qui compte visiblement sur lui pour l'avenir.Du moins en tant que numéro 2.