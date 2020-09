Gómez fait gagner Valence sur la pelouse de la Real

Real Sociedad (4-1-4-1) : Remiro - Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal - Zubimendi (Guevara, 67e) - Januzaj (López, 67e), Silva (Portu, 67e), Merino, Barrenetxea (Oyarzábal, 46e) - Isak (Willian José, 67e). Entraîneur : Imanol Alguacil.



Valence (4-4-2) : Doménech - Correia, Diakhaby, Guillamón, Gayà - Musah (Jason, 72e), Wass, Kondogbia, Blanco (Lato, 72e) - Lee (Gameiro, 70e), Gómez (Vallejo, 92e). Entraîneur : Javi Gracia.

Jamais évident de rencontrer son ex...Dix ans après avoir quitté Valence, David Silva retrouvait son ancien club ce mardi soir dans la peau de l'adversaire. Vêtu de son nouveau maillot de la Real Sociedad, l'Espagnol a participé, impuissant, à la défaite des siens face à l'équipe qui l'a formé (0-1). Dans un début de match maussade, mais globalement dominé par les Basques, Alexander Isak fait passer le premier frisson de la partie sur une sorte de coup du scorpion revisité qui passe juste au-dessus de la cage de Jaume Doménech (13). Pas spécialement très inspirées dans le jeu, les deux formations s'essaient alors de loin. Mais ni les tentatives de Kang-in Lee (22), Daniel Wass (28) et Geoffrey Kondogbia (39) d'un côté, ni celle d'Adnan Januzaj (38) de l'autre n'inquiètent véritablement les portiers respectifs.Bien décidés à choper les trois points, les locaux reviennent des vestiaires en posant le pied sur le cuir et en se montrant plus menaçants. Des menaces qui se traduisent par une frappe de Mikel Oyarzábal (55) et un coup franc de Januzaj (62), tous deux détournés par Doménech. Les Basques ne concrétisent pas leur domination, et le payent : à un quart d'heure du terme, José Gayà déboule côté gauche et adresse un centre parfait pour Maxi Gómez, qui marque en taclant contre le cours du jeu (0-1, 75). La Real réagit pourtant bien et croit égaliser à la dernière seconde sur un but de Robin Le Normand après un énorme cafouillage, finalement refusé pour une main (95). Le Français et ses partenaires subissent ainsi leur premier revers, cette saison. Valence, de son côté, prend son septième point en quatre journées.Pas de bonne étoile, pour David.