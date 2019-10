Mauro Icardi, le vrai départ

Envoyé en pâture face au Real Madrid alors qu'il n'était pas prêt physiquement, Mauro Icardi a pris le temps de se reposer avant de démarrer réellement son aventure au PSG sur la pelouse du Galatasaray, mardi soir. Une aventure qui commence donc par un but et une victoire.

Pas qu'un simple attaquant de surface

Le duel avec Cavani est lancé

Il y a d’abord eu 28 minutes face à Strasbourg. Histoire de recevoir une ovation du Parc des Princes et de voir Neymar s’envoler dans le ciel pour claquer un ciseau acrobatique. Puis cette titularisation face au Real Madrid pour le premier match de la saison en Ligue des Champions. Un match que Mauro Icardi a disputé uniquement en raison des absences de Neymar, d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé. Et ce, pour éviter de voir le PSG se présenter avec Choupo-Moting comme l’a avoué à demi-mot Thomas Tuchel quelques jours plus tard en conférence de presse : «» Un risque payant puisque Mauro Icardi a fait le taf pendant une heure contre les. Mais un risque qui a coûté dix jours d’absence à l’Argentin qui a donc pu faire son vrai départ sur la pelouse de Galatasaray. Et il n’y a pas eu de faux-pas.Tel un Marseillais qui arrive dans un bar, Mauro Icardi a débuté son match face au Galatasaray en prenant un jaune. Une faute pour avoir laissé traîner sa patte sur le visage de Fernando Muslera. Finalement, cette action résume à elle seule le caractère et le jeu sans ballon du bonhomme. Catalogué comme un vrai attaquant de surface - ce qu’il est -, l’Argentin n’est pas du genre à marcher en attendant que ses potes récupèrent le ballon et le lui balance dans les jambes. Non, il préfère enclencher un pressing tout terrain sur les défenseurs adverses. Et tant pis si parfois il est le seul à le faire.Si ce n’est pas nouveau de voir un joueur argentin courir comme un dératé pendant toute une rencontre, ça l’est un peu plus d’en voir un qui excelle dos au but. Une-deux, remise en retrait, bloc pour créer un espace à un coéquipier, appel dans la profondeur ou en retrait, l’ancien de l’Inter est un exemple en la matière. Et si Mauro Icardi avait déjà prouvé face au Real Madrid son talent de pivot, il l’a de nouveau étalé contre le Galatasaray. Avec cette fois-ci un petit truc un plus : un but. Et pas n’importe quel but puisqu’il s’agit de l’unique pion de la rencontre qui permet au PSG de, déjà, entrevoir les huitièmes de finale. Alors oui, le but n’est pas le plus difficile à mettre et il faut surtout retenir la passe en une touche de Marco Verratti et l’intelligence de Pablo Sarabia. Mais il n’empêche que celui qui fait le bon appel et qui pousse le cuir au fond des filets se nomme Mauro Icardi.À écouter Thomas Tuchel après la rencontre, Icardi n’est pourtant pas encore à 100% : «» Thomas Tuchel a raison de rappeler la blessure d’Edinson Cavani. Mais la question va être de savoir lequel des deux bonshommes sera titulaire lorsqu’ils seront tous les deux à 100%. Car il paraît bien difficile de les voir cohabiter.Les récentes bonnes sorties du mari de Wanda Nara tendent à pencher la balance de son côté. D’autant plus s’il continue à exercer ce pressing de maboul qui fait également la grande force de l’Uruguayen. Et quid de l’avenir ? Alors que Cavani arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et qu’il n’est pas certain de le voir prolonger sa belle aventure à Paris, Icardi, lui, se bat pour que le PSG lève son option d’achat et lui offre un joli contrat comme il l’a avoué au: «» . Et s'il y a bien une constante qui fonctionne dans tous les sports et ce, depuis de longues années : un joueur n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est dans sa dernière année de contrat. Que la bataille commence.