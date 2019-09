Icardi, que la fête commence !

Huitième meilleur buteur de l'histoire de l'Inter, agent provocateur aussi bien à l'égard des tifosi que vecteur de bordel dans le vestiaire, Mauro Icardi a ajouté une nouvelle ligne à son drôle de CV : le voilà désormais prêté un an au PSG, le tout assorti d'une option d'achat estimée à quelque 70 millions d'euros. Une opération à double tranchant pour le club francilien, qui recrute le nec plus ultra des attaquants de surface, mais va devoir canaliser un type qui n'a jamais eu peur de se chauffer avec sa direction.

Bomber polémique

Du caviar en attaque

Par Adrien Candau

On ne sait plus exactement quelle forme va épouser la carrière de Mauro Icardi. Ce qui est sûr, c'est que l'Argentin va faire un stop d'au moins une saison par Paris et que le PSG s'est dégoté l'un des attaquants les plus virtuoses de sa génération. Fin de l'histoire ? Non. L'Argentin débarquerait dans la capitale via un prêt d'un an ponctué d'une option d'achat fixée à 70 millions d'euros, mais aussi accompagné d'une réputation d'emmerdeur professionnel, que le club francilien va devoir dompter. Pas forcément évident pour un club où le respect de la soi-disant notion d'institution a semblé toute relative ces dernières années.Icardi, justement, est réputé pour penser beaucoup à sa pomme hors terrain, où sa femme et agent, la célèbre Wanda Nara, a à plusieurs reprises mis un joyeux bordel dans le calendrier médiatique d'une Inter dépendante des buts de son époux. En six saisons à Milan, l'Argentin a réussi à la fois à devenir l'ennemi public numéro un de la frange ultra, à se brouiller notoirement avec certains de ses ex-équipiers comme Perišić , et à faire péter un câble à sa direction, qui se fâchait définitivement avec le joueur en janvier dernier, après d'interminables négociations visant à renouveler son contrat. Finalement placardisé et déchu de son brassard de capitaine, Maurito finissait ainsi la saison dernière dans le rôle de joker de luxe de Spalletti et avec onze petits buts inscrits en Serie A, soit un gros mot pour un buteur de sa trempe.Un paradoxe de plus dans la carrière d'un type pourtant déjà entré dans l'histoire. En six saisons à l'Inter, l'Argentin a planté pas moins de 124 pions en 219 matchs, soit une moyenne qui frôle 0,6 but par rencontre. Les seuls types qui font mieux (Giuseppe Meazza, Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna, Sandro Mazzola, Luigi Cevenini, Benito Lorenzi et István Nyers) sont tous nés avant les années 1970. En somme, Icardi à Paris, c'est une bombe statistique potentielle, une déflagration qui peut tout faire péter dans les surface adverses, à condition, évidemment, de verrouiller l'extrasportif en cadrant les prises de parole du joueur et de sa sémillante épouse. Pas facile, mais peut-être pas impossible pour un directeur sportif de la dimension de Leonardo. Cela ne suffira néanmoins pas encore à faire du transfert de l'Argentin un succès assuré dans la capitale : avec Edinson Cavani et Icardi, Thomas Tuchel se retrouve avec deux numéro neuf de classe mondiale dans l'effectif. L'ex-aura à cœur de prouver sa valeur pour que le PSG valide son option d'achat, qui serait fixée à terme autour de 70 millions d'euros, quand l'Uruguayen voudra lui bien entendu conserver sa place de titulaire. S'il semble difficile pour Tuchel de rétrograder Cavani à un rôle de joker de luxe au regard des statistiques irréprochables, du passif parisien et du comportement exemplaire de son attaquant, trop cantonner Icardi au banc peut aussi vite se transformer en bombe à retardement.L'ancienest beaucoup trop performant pour être relégué au second rang : s'il n'a pas l'expérience européenne de Cavani - l'Inter n'ayant retrouvé la C1 que la saison dernière -, Maurito a prouvé qu'il savait se hisser à la hauteur des joutes continentales, en frappant à quatre reprises en six rencontres de C1 lors de l'exercice précédent. S'il convainc à Paris, Icardi a aussi pour lui l'argument de la jeunesse et, à 26 ans, peut se poser à terme comme le successeur de Cavani. À 32 piges,n'offre peut-être plus tout à fait les même garanties physiques, comme en atteste sa récente blessure, qui devrait encore le tenir éloigné des terrains pour au moins deux semaines . La possibilité de voir Tuchel aligner les deux attaquants en même temps ne peut aussi pas être totalement exclue, même si la complémentarité de leurs profils ne saute a priori pas franchement aux yeux.La palette technique des deux joueurs offre cependant des variations appréciables : moins mobile que Cavani, mais plus réaliste devant le but, extrêmement performant de la tête, Icardi est sensiblement plus à l'aise dans le jeu en déviation que l'Uruguayen. Son adresse des deux pieds, sa qualité de déplacement, son rapport intuitif avec la cage et sa finesse technique forment un alliage redoutable, qui font de lui l'un des tout meilleurs attaquants de pointe au monde dans la surface de réparation. S'il ne rechigne pas à aller au pressing, sa participation au jeu et sa contribution défensive sont, en revanche, nettement en deçà de ce que Cavani peut proposer, surtout quand son équipe se trouve en difficulté : l'Argentin peut ainsi disparaître de certains matchs, si trop peu de ballons lui parviennent dans les seize mètres adverses. À Thomas Tuchel d'ajuster son onze type en fonction des qualités des deux joueurs, dont l'apport sera différent en fonction des circonstances de match. Une certitude demeure : avec Icardi dans son équipe, l’entraîneur allemand va devoir composer avec un énorme problème de riches, auquel de nombreuses formations du continent se réjouiraient d’être confrontées.