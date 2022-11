Maurizio Sarri : « On se sent pris pour des cons »

BG

Sarri-gole pas.Quatre jours après la défaite de la Lazio contre la Salernitana (3-1) et après avoir frôlé la crise de nerfs , Maurizio Sarri s'est de nouveau emporté. Son club se déplace en effet sur le terrain de Feyenoord ce jeudi pour la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue Europa et le club néerlandais, en accord de sa fédération et l'UEFA, n'a pas joué le week-end dernier.Une véritable injustice pour Sarri, qui n'a pas pu s'empêcher de s'en prendre aux instances du football.(les deux autres formations du groupe F)Les joueurs de Feyenoord n'ont plus joué depuis jeudi dernier, et un déplacement à Graz, en Autriche, justement.Sur le plan comptable : le Sturm et la Lazio, comptent huit points, contre cinq du côté de Feyenoord et Midtjylland. Tout le monde pourrait donc se retrouver à égalité ce jeudi soir.