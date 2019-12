Maupay enfonce Arsenal

1

Leno - Bellerín, Sokratis, David Luiz, Kolašinac (Tierney, 72e) - Xhaka, Torreira - Aubameyang, Willock (Pépé, 46e), Özil - Lacazette (Martinelli, 77e). Entraîneur : Freddie Ljungberg.



Ryan - Webster, Dunk, Stephens - Alzate (Duffy, 88e), Pröpper, Mooy, Burn - Groß (Trossard, 80e), Maupay, Connolly (Montoya, 76e). Entraîneur : Graham Potter.

Ah bah c'est bien, Neal !Alors que Freddie Ljungberg dirigeait jeudi soir sa première rencontre à l'Emirates et qu'Arsenal avait l'occasion de se relancer après huit matchs à cavaler sans le moindre succès, Neal Maupay est venu tout gâcher et offrir une victoire méritée à Brighton (1-2), qui plonge ainsi encore un peu plus lesdans la crise.Illogique ? Tout sauf ça tant lesont pris d'entrée les rênes du déroulé de la baston et se sont notamment créé les meilleures situations en première période, avant de faire plier une défense adverse en vrac sur un corner où Adam Webster a profité d'un ballon fuyant pour ouvrir le score (0-1, 36). Piqué, Arsenal, qui a vu Ryan éteindre une bonne tête de Willock avant la pause, est ensuite revenu des vestiaires avec un bout d'orgueil et un Pépé entré en jeu, ce qui a un temps changé le script du match : Lacazette a d'abord égalisé de la tête sur corner (1-1, 50), puis lesont poussé, poussé, poussé... Dans le vent, Pépé ne réussissant pas vraiment à inquiéter Ryan là où Maupay n'aura eu besoin que d'un micro-espace (ici un marquage trop laxiste de David Luiz) pour venir couper un centre de Mooy et filer les trois points à Brighton (1-2, 80).Voilà Arsenal, qui n'a plus gagné en Premier League depuis le 6 octobre, avec uninterminable entre les doigts, mais surtout Ljungberg, qui a rencontré Wenger pour récolter 2-3 conseils en début de semaine, avec une patate brûlante sous le nez.