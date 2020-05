Matuidi et Pavard se mobilisent pour les enfants battus

RL

En France, deux enfants meurent chaque semaine sous les coups de leurs proches.» 119, c'est le numéro de la ligne dédiée aux enfants en danger. 119, c'est également le nombre de personnalités du show-business, des médias, et du sport, tels que les Bleus Benjamin Pavard et Blaise Matuidi, qui ont prêté leur image et leur voix pour l'élaboration d'un clip de soutien lundi dernier. Un message qui s'adresse aux enfants battus ou maltraités, et qui les encourage à demander de l'aide via l'Association 119 Allo Enfance en danger.C'est Adrien Tacquet, Secrétaire d'État chargé de la Protection de l'Enfance, qui est à l’origine de cette belle initiative. «, raconte Alain Cayzac, ex-président du PSG et publicitaire fondateur de France Pub, qui a monté l'opération.Bravo.