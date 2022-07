Mattia Viti tout proche de Nice

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On n'arrête plus l'OGC Nice sur le marché des transferts. Après avoir enrôlé Badredine Bouanani, Rares Ilie et Alexis Beka-Beka en une semaine, les Aiglons seraient en passe de boucler un quatrième renfort. En effet, d'après les informations de L'Équipe et Foot Mercato , les dirigeants niçois auraient trouvé un accord pour le transfert de Mattia Viti pour un montant de quinze millions d'euros, bonus compris.L'international Espoirs italien de 20 ans (deux sélections), qui évolue dans l'équipe première d'Empoli depuis mars 2020 et a déjà trouvé un accord avec le club entrainé par Lucien Favre, devrait rapidement s'envoler pour le Gym et se concentrer sur ces derniers objectifs estivaux : l'arrivée d'un arrière gauche et d'un attaquant.La moisson niçoise n'est pas encore terminée.