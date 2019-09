Guendouzi, le grand bain

Homme du match avec Arsenal face à Tottenham dimanche, Mattéo Guendouzi a été convoqué chez les Bleus lundi à la suite du forfait de Paul Pogba pour la première fois de sa vie, à 20 ans. Et cela semble arriver au parfait moment.

Mattéo Guendouzi est un jeune adulte gâté. À l’heure où les mecs de son âge commencent à retourner à la bibliothèque universitaire et à empiler leurs chemises dans une armoire de logement Crous, lui dort le lundi après-midi. Et profondément. La preuve : «"Je t’aime beaucoup, mais faut que tu partes. Tu vas avec l’équipe de France A."» Changement de chambre, changement de catégorie, changement de statut : voilà Guendouzi chez les grands, prêt à profiter des absences au milieu (Pogba, Ndombele, Kanté, mais aussi Houssem Aouar, qui aurait pu être appelé à sa place s’il ne s’était pas flingué les adducteurs ce week-end) et à mettre en actes internationaux les promesses qu’il éparpille depuis l’été 2018 en club. Comme s’il sentait déjà la chose arriver, voilà ce que disait Unai Emery, son entraîneur à Arsenal, dimanche, après la nouvelle grosse performance de son milieu face à Tottenham (2-2) : «» Cette convocation chez les Bleus en est une autre.Alors, pourquoi lui, pourquoi maintenant ? Tout simplement car, à l’heure qu’il est, Guendouzi est peut-être le type parfait au parfait moment, son match du week-end venant confirmer de nouveau qu’il possède de solides qualités pour venir foutre son nez dans un groupe décimé et ainsi voir où il se situe face à la concurrence.Les chiffres, d’abord : depuis le début de saison, le Français est le joueur d’Arsenal qui a réussi le plus d’interceptions, le plus de tacles et qui cavale le plus. C’est aussi un indéboulonnable dans la tête d’Emery et un mec qui sait se montrer décisif, ce qu’il a été face auxen sortant de sa poche une passe décisive magique pour Pierre-Emerick Aubameyang (il en avait déjà sorti une similaire pour Stephan Lichtsteiner, en League Cup, face à Blackpool, en octobre 2018). Partant, le sélectionner chez les Bleus pour se fritter avec l’Albanie et l’Andorre tombe sous le sens et semble être un bon créneau pour le mettre doucement au parfum, lui qui annonçait sobrement il y a quelques mois que cette convocation viendrait avec le temps : «» Voilà le reste, après seulement neuf matchs croqués avec les Espoirs.Gâté, Mattéo Guendouzi l’a toujours été. Trop, c’était l’avis de certains, notamment à Lorient, où Alex Hayes, l’ancien vice-président du club, avait un jour estimé que le gamin croyait «» qu'il pouvait se vexer quand on ne le plaçait pas «» . Juste assez, c’était au contraire l’opinion du président des Merlus, Loïc Féry - «» - ou de son sélectionneur chez les Espoirs et ancien coach en Bretagne, Sylvain Ripoll, qui nous avait expliqué ceci l’an passé » Vite et bien, ce qui lui a filé une grosse vingtaine de titularisations en Premier League la saison dernière et moins d’une cinquantaine dans le circuit professionnel à vingt ans à peine. Assez monstrueux sur le CV, donc. Mais pour le reste ? Oui : un doute existe, car Guendouzi n’a pas toujours été impérial la saison dernière et peine parfois à maintenir sa consistance sur la totalité d’une rencontre, car il sait aussi se montrer impatient - ce qui peut aussi être une qualité - et car il a encore tout à accomplir. Ce premier stage chez les grands doit lui permettre de taper fort et bien : à 20 ans, on ne dort plus, on prouve.