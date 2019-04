Matt Richardson : « Je me casserais n’importe quoi pour voir Leeds en Premier League »

Matt Richardson n’est pas un supporter de Leeds comme les autres. Présent à Ellan Road samedi, comme toujours depuis le début de la saison, ce jeune fan de 18 ans a réussi l’exploit de se péter la cheville au moment de l’ouverture du score des hommes de Bielsa face à Sheffield Wednesday (1-0). Ce qui ne l’a pas empêché de suivre la fin de la rencontre depuis son siège, malgré la douleur.

« Lorsqu’à l’heure de jeu, Jack Harrison a ouvert le score, tout le monde est devenu fou. J’ai couru le plus vite possible vers le bas de la tribune. Dans le feu de l’action, je tombe et j’ai tout de suite senti que je m’étais fait super mal. »

You seemed in good spirits fella. Speedy recovery #lufc pic.twitter.com/vKxYZ70oAY — Will (@ArchaeoWill) 14 avril 2019

Had some explosive celebrations during this season but the owls one topped it yesterday with Matt getting dragged out of stadium on a trolley with a seatbelt #LUFC #MOT pic.twitter.com/Fwx4HzsR2n — James Summers (@Jamesantsummers) 14 avril 2019

« Bielsa a ajouté du désir, de la volonté de se battre pour l’accession en Premier League. De la croyance, aussi. L'année dernière, on avait un manager qui avait la même base de joueurs et pourtant.. Pour être honnête, c'est comme s'il voulait donner aux fans quelque chose en retour. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Lorsqu’à l’heure de jeu, Jack Harrison a ouvert le score, tout le monde est devenu fou. J’ai couru le plus vite possible vers le bas de la tribune. Dans le feu de l’action, je tombe et j’ai tout de suite senti que je m’étais fait super mal. J’ai ensuite regardé là où je ressentais la douleur, vers ma cheville donc. Et j’ai vu l’ampleur des dégâts et je me suis dit : «» ! J’ai quand même dit aux services de secours du stade que je voulais attendre la fin du match avant d’être pris en charge. C'était ma seule condition.Non ça va, j’étais beaucoup trop absorbé par le match. Ça aide à supporter la douleur. Pour être totalement honnête, ça m’a fait oublié que j’avais mal à ma cheville.Oui, ils ont du me transporter en fauteuil roulant... Car je ne pouvais vraiment pas marcher jusqu’à l’ambulance qui allait me transporter à l'hôpital.C’est vrai. On a un super manager et on a le sentiment, contrairement à certaines saisons précédentes, de pouvoir gagner tous les matchs. La manière dont on joue cette année est incroyable. Il nous reste quatre matchs avant la fin de la saison () et ce sont quatre rencontres que nous pouvons remporter. Si on gagne les quatre, on touchera enfin au but sinon on ira en final-four.Tout le monde l'adore, il a gardé les même joueurs, conservé la même équipe, mais il a réussi a faire de Leeds une équipe qui se bat pour la montée. Je pense qu'il a ajouté du désir, de la volonté de se battre pour l’accession en Premier League. De la croyance, aussi. L'année dernière, on avait un manager qui avait la même base de joueurs et pourtant... Pour être honnête, c'est comme s'il voulait donner aux fans quelque chose en retour. Vous savez, ça fait des années que je supporte Leeds et ça a presque toujours été horrible à regarder, mais maintenant, tous les joueurs se déchirent pour Bielsa.Absolument. Je ferais absolument n'importe quoi pour pouvoir aller à Elland Road voir un match de Leeds en Premier League.