422 appearances in Black and Yellow, third-most in BvB history, Mats Hummels pic.twitter.com/UAnQXwT5aA — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 22, 2022

QB

Un fameux trois Mats.Titulaire contre Hoffenheim ce samedi lors de la vingtième journée de Bundesliga, Mats Hummels écrit une nouvelle page de l'histoire du Borussia Dortmund. Le défenseur de 33 ans dispute en effet son 422match sous le maillot jaune et noir, soit un de plus que Stefan Reuter. Troisième joueur le plus capé de l'histoire du club, il n'est devancé que par Michael Zorc (572) et Roman Weidenfeller (453). Arrivé au BvB en 2008, l'international allemand a passé la quasi-totalité de sa carrière dans la Ruhr, à l'exception de trois saisons au Bayern entre 2016 et 2019. Il y a notamment remporté deux championnats et deux Coupes d'Allemagne.Le vrai chancelier ne s'appelle pas Olaf Scholz.