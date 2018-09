Mathis Bolly, la flèche brisée

SOFOOT.com // Jeux vidéo // Sortie de FIFA 19

Comme chaque année à la fin de l’été, EA Sports sort aujourd’hui le tout dernier FIFA, et les notes de chaque joueur vont pouvoir être épiées et décortiquées. Si toutes les grandes stars seront au rendez-vous, une étoile manquera à l’affiche : Mathis Bolly, habituellement toujours présent parmi les deux ou trois joueurs les plus rapides du jeu malgré sa modeste carrière passée dans des championnats européens de faible exposition, entre la Norvège et la D2 allemande, et un parcours miné par les pépins physiques. Sans club depuis quelques mois, l’Ivoirien ne figure pas dans le nouvel opus de la célèbre simulation de foot et c’est un sacré crève-cœur. Un peu comme la carrière du bonhomme, tiens.