Bodmer : « Quand un joueur m’intéresse, je regarde tous ses matchs »

« Il y a énormément de ressources dans ce club. Seulement, elles ont parfois pu s’endormir pour diverses raisons. »

« Quand nos jeunes joueurs comptent 30 ou 50 matchs avec Le Havre et que des clubs de Ligue 1 font des offres, c'est difficile de les retenir. »

????? ???? ! 13 saisons, 470 matchs et 52 buts sous le maillot du HAC... Une page se tourne avec le départ d’????????? ??????...Merci pour ta fidélité, ton professionnalisme et ton état d'esprit... À jamais Ciel&Marine ! pic.twitter.com/3f4W6Dx7MZ — Havre Athletic Club (@HAC_Foot) June 22, 2022

« Quand j’ai envie de parler foot à 23h, il faut que je trouve des gens qui répondent au téléphone, et avec Luka, c’est le cas. »

« Mon activité de consultant me permet d’être au contact des dirigeants de clubs et d’autres staffs pendant le week-end. Sur la fin du mercato, ça s’est avéré très utile pour boucler 2-3 dossiers. »

Propos recueillis par Raphaël Brosse









Ça s’est fait rapidement. On a commencé à discuter avec M. Volpe dans le courant du mois de mai, pour exposer notre projet et la manière dont on voyait le fonctionnement d’un club professionnel. Après ça, il y a eu une deuxième rencontre et, aux alentours du 10-15 juin, il a décidé de nous faire entrer au club. Je dis « nous » , parce qu’à mes côtés, il y a Jean-Michel Roussier, Mohamed El Kharrazeet Julien MomontJ’avais déjà dirigé le club d’Évreux pendant quatre ans. Je faisais tout en même temps : président, directeur sportif, manager général, DG... Ça m’a donné un petit aperçu de toutes les fonctions, sauf celle de coach, qui ne m’intéresse pas. Rentrer dans un club pro, oui, c’était un souhait.Ce qui me plaît, c’est de mettre en place mes idées, ma politique sportive, discuter avec le staff technique qu’on a choisi, avec les joueurs qu’on a amenés, donner leur chance à certains, en relancer d’autres, élaborer une stratégie de recrutement chez les adultes comme chez les jeunes... C’est un travail qui prend beaucoup de temps, mais qui est passionnant.Bonne question !On essaie de faire avec nos idées, en faisant confiance à un coachqui correspond à ma vision du football, en allant chercher des joueurs qui ont une certaine mentalité, en lançant des jeunes du centre, et ainsi de suite. Au quotidien, il faut montrer aux gens qu’on travaille énormément, discuter avec les uns et les autres afin d’inciter tout le monde à tirer vers le haut. Il y a énormément de ressources dans ce club. Seulement, elles ont parfois pu s’endormir pour diverses raisons.Très prenants, parce que je n’ai pas encore pris un jour de repos. Mais c’est le début, c’est normal ! Il a fallu aller chercher un staff technique, gérer des dossiers brûlants sur le marché des transferts... Ça a été chargé, mais intéressant.Les joueurs qu’on a recrutés, soit j’avais déjà joué avec eux par le passé, soit je les connaissais via mon réseau. Grâce à ça, on a évité de partir trop loin. Heureusement, parce qu’il fallait prendre des décisions rapides et avoir une équipe compétitive dès la reprise du championnat.Non, c’est juste qu’on se heurte à des situations contractuelles compliquées et à une réalité financière qui est celle d’un club de Ligue 2. Quand ces gamins comptent 30 ou 50 matchs avec Le Havre et que des clubs de Ligue 1 font des offres, c'est difficile de les retenir. Eux veulent partir, c'est la suite logique. Maintenant, à nous d’anticiper davantage la signature de contrats aspirants ou stagiaires. On doit aussi réussir à inscrire ces jeunes dans un projet, à les garder une ou deux saisons de plus, les faire toujours bien travailler et, à un moment donné, espérer monter en Ligue 1 avec eux pour les conserver plus longtemps.Ce sont deux cas différents. Jean-Pascal avait décidé de rentrer chez lui, il m’avait appelé par courtoisie pour m’expliquer son choix. Alexandre, lui, aurait bien aimé rester. Ce n’était pas la volonté des actionnaires, alors j’ai pris mon téléphone et j’ai assumé mes responsabilités. Ça fait partie du travail, on ne peut pas annoncer que des bonnes nouvelles.Honnêtement, non. Il n’y avait pas d’objectif ni de pression particulière, si ce n’est de mettre en place un staff et de construire une équipe compétitive. Les résultats sont plutôt bons, ce qui veut dire que les joueurs ont adhéré à la manière de travailler du coach et du préparateur physique. Mais ce n’est que le début du championnat et on a encore du boulot, il nous manque des joueurs à certains postes et on va tenter d’y remédier dans les prochains mois.C’est une super relation. On s’était connus lors de son passage à Amiens. Il n’est resté que quelques mois, mais ça s’était très bien passé entre nous. Alors, quand j’ai eu la chance de rentrer au HAC, c’est Luka que j’ai choisi comme entraîneur. On est très contents du travail qu’il propose. À l’image de son staff, c’est quelqu’un qui ne compte pas ses heures, qui dort et qui vit football, comme moi. Quand j’ai envie de parler foot à 23h, il faut que je trouve des gens qui répondent au téléphone et avec Luka, c’est le cas.Avec lui et Mohamed El Kharraze, on est trois dans le même bureau. Julien, c’est celui qui met en place toutes mes idées. J’en ai beaucoup, toute la journée, et comme je ne suis pas ou peu capable de les transposer sur des logiciels ou d’établir des algorithmes, il fait ça pour moi, en y ajoutant sa réflexion personnelle. Il fait en dix minutes ce sur quoi je passerais peut-être une journée entière, car les ordinateurs, ce n’est vraiment pas mon truc. Donc quand une idée me passe par la tête, je la dis à haute voix, et lui, il la réalise. C’est un gain de temps inestimable. Désormais, le fait d’être au bord du terrain avec nous lui permet de comprendre des choses qui lui échappaient auparavant. Il apprend très vite.J’en regarde encore plus qu’avant !Ça fait partie du travail. Quand le profil d’un joueur m’intéresse, il faut que je regarde tous ses matchs, parfois dans des divisions que je ne suivais pas ou peu. Avant, je n’avais pas forcément le temps. Aujourd’hui, je le fais un petit peu plus.J’ai regardé des matchs en Libye !C’est pour ma famille que c’est un peu plus dur ! Il y a beaucoup de déplacements, de voyages, mais je reste en lien avec Le Havre en permanence, grâce à mon ordinateur portable et à mon téléphone. D’ailleurs, cette activité me permet d’être au contact des dirigeants de clubs et d’autres staffs pendant le week-end. Sur la fin du mercato, ça s’est avéré très utile pour boucler 2-3 dossiers.Bien sûr. Je vois des joueurs, je discute avec des DS, des présidents, des entraîneurs... Je peux avoir des infos sur tel ou tel joueur, connaître sa situation contractuelle, savoir à combien est estimé son prix de vente, si un prêt est envisageable, ou encore s’il y a des joueurs de chez nous qui pourraient intéresser le club en question dans le futur. Bref, on peut commencer à nouer des liens. Et puis, la finalité, ça reste quand même que j’aime beaucoup être consultant.Absolument personne. J’ai été formé à Caen, c’est Caen qui m’a lancé en D2, mais c’était il y a vingt ans.Tout à fait. En plus, chez les jeunes comme chez les pros, c’est le HAC qui a remporté le derby !