Mathias Pogba recalé par un club de D3 allemande

151

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le râteau du jour.Libre de s'engager où il le souhaite depuis prés d'un an et son départ du Sparta Rotterdam, le grand frère de Paul, Mathias Pogba, a fait un essai au KFC Uerdingen 05, club de troisième division allemande. Un mois exactement après le sacre de son frangin en Russie et quelques bringues plus tard, l'avant-centre international guinéen n'est, visiblement, pas dans la forme de sa vie. Verdict : recalé.(...)» , a assuré l'entraîneur du club Stefan Krämer au quotidienEt pourtant, il y a un an et demi, lors d'un derby de Rotterdam, cet homme mettait dans sa poche le Feyenoord (alors leader de l'Eredivisie) dès l'entame de la rencontre. Aujourd'hui, il pioche sévère.