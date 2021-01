Mathias Coureur signe en Turquie

AD

Globe-coureur.Mathias Coureur va découvrir un nouveau pays. L'actuel meilleur buteur français (15 buts) en Europe quitte la Bulgarie et le Cherno More Varna pour rejoindre la Turquie et le club de Samsunspor. Après l'Espagne, la Bulgarie, la Géorgie, le Kazakhstan et la Corée du Sud, le milieu offensif de 32 ans débarque chez le troisième de D2 turque.Une samsonite pour aller à Samsun ?