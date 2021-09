Mathias Coureur file en Inde et découvre un huitième pays

1

À special courier all the way from Martinique is here Highlanders, Mathias Coureur! @MathiasCoureur#WelcomeMathias #StrongerAsOne pic.twitter.com/XheF2iSDce — NorthEast United FC (@NEUtdFC) September 18, 2021

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Namasté.Après la France, l’Espagne, la Bulgarie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Corée du Sud et la Turquie, l’Inde. Mathias Coureur s’est engagé ce dimanche avec le Northeast United FC. Club qui, comme son nom l’indique, représente une région et non pas une ville, fait assez rare pour être souligné. Comme lors de ses précédentes expériences exotiques, le joueur de 33 berges n’a signé que pour un an. Histoire de découvrir une culture, de la bonne bouffe et, accessoirement, de devenir une idole balle au pied. Amoureux de la sauce Ssamjang en Corée , le Martiniquais est par exemple une vraie rockstar en Bulgarie. La saison passée, il a marqué 15 buts en autant de matchs au Cherno More Varna avant de partir comme un prince, façon Pascal Légitimus. C’était plus compliqué à Samsunspor (4 réalisations en 17 parties), mais avec lui tout peut arriver.Coureur n’a pas encore fini son marathon.