Matheus Cunha à Wolverhampton

À Cunha Matata.Matheus Cunha quitte l'Atlético de Madrid pour rejoindre Wolverhampton. La lanterne rouge de Premier League a négocié un prêt avec option d'achat obligatoirede 50 millions d'euros, selon The Athletic . Un montant qui en ferait tout simplement le plus gros achat de l'histoire du club. L'équipe, récemment reprise par Julen Lopetegui , avait bien besoin de sang neuf dans le secteur offensif, puisqu'il n'a pour l'instant inscrit que huit buts en quinze journées de championnat, de quoi craindre fortement une relégation à l'issue de la saison. L'avant-centre brésilien de 23 ans, passé par le FC Sion, le RB Leipzig et le Hertha Berlin avant de poser ses valises dans la capitale espagnole, devra renouer avec la réussite, lui qui n'a pas encore marqué le moindre pion cette saison.Un transfert bien onéreux pour le club préféré de Jorge Mendes , alors que Matheus avait signé pour 30 millions d'euros à Madrid à l'été 2021. À en croire The Athletic , il se pourrait que le défenseur central Felipe fasse prochainement le même trajet.Imaginez un monde où Angers claquerait 50 patates sur un remplaçant de l'Atlético.