Mateta claque un triplé avec Mayence

C'est ce qu'on appelle porter son club à bout de bras.Dur, dur d'être avant-centre à Mayence, en grande souffrance depuis le début de cet exercice (six défaites sur ses premiers matchs de BuLi notamment). Heureusement, le FSV peut compter sur son drôle d'oiseau Jean-Philippe Mateta, auteur de 70% des pions de son équipe en championnat. L'ancien Havrais a encore frappé à l'occasion de la huitième journée à Fribourg (3-1) ce dimanche, et plutôt trois fois qu'une, permettant aux siens de goûter au succès pour la première fois de la saison.Toujours aussi à l'aise en déviation, la grande tige a fait valoir l'étendue de sa palette de buteur face aux partenaires de Baptiste Santamaria. En quarante minutes, l'affaire était dans le sac : un appel tranchant pour se retrouver en face-à-face avec le gardien et l'ajuster sans vergogne (0-1, 2), un sens du placement et de l'opportunisme pour reprendre tranquillement une frappe repoussée par Müller (0-2, 34), et un nouveau déplacement de filou pour armer une frappe croisée limpide (0-3, 40). Celui qui avait déjà scoré contre Leipzig (1-3) et collé un doublé à Mönchengladbach (2-3) se replace à la troisième place ex-aequo du classement des buteurs de BuLi (sept pions à égalité avec Andrej Kramarić), derrière les intouchables Robert Lewandowski (onze) et Erling Haaland (dix).DD, si tu ne regardes pas déjà les matchs de Mayence, c'est le moment de s'y mettre.