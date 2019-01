Mateta claque

Dans la liste des attaquants français qui éclairent la Bundesliga, il n’y a pas que Sébastien Haller, Alassane Pléa ou Jean-Kévin Augustin. Après un début de saison poussif, Jean-Philippe Mateta commence enfin à faire son trou avec Mayence. À 21 ans, l'ancien Havrais semble promis à un bel avenir de l’autre côté du Rhin.

Un délicieux inconnu vendu 8 millions d'euros par l'OL

Aya Nakamura dans le vestiaire de Mayence

Par Julien Duez

Tous propos recueillis par JD, sauf ceux de JPM, par l’Allgemeine Zeitung, Kicker et 11Freunde.

Cinq buts en dix-sept apparitions lors de la phase aller de Bundesliga, cela représente un pion inscrit toutes les 1316 minutes. Pour un attaquant, on a déjà vu mieux. Mais pour un attaquant qui jouait au Havre la saison dernière et qui découvre l’ Allemagne dans la peau d’un titulaire indiscutable, il y a de quoi être optimiste. Cela tombe bien pour Jean-Philippe Mateta : le natif de Sevran a toute la confiance de son entraîneur Sandro Schwarz et il a déjà tapé dans l’œil de quelques observateurs outre-Rhin.C’est notamment le cas de Julia Sloboda. Journaliste pour le quotidien régional, elle couvre le club de Mayence où, soyons honnête, ils étaient peu nombreux à connaître «» lors de son arrivée. Un peu comme en France , si l’on fait exception des suiveurs de la Ligue 2 en général et du Havre – où Mateta était prêté par Lyon la saison dernière – en particulier. Pas de quoi effrayer son nouveau public. «» Son confrère de l'hebdomadaireMichael Ebert confirme : «(la saison dernière, N.D.L.R.),» À l’échelle nationale en revanche, l'international français U21 reste encore dans l’ombre de ses compatriotes attaquants. «, explique Max Dinkelaker, journaliste au magazineSelon ces observateurs, ce n’est qu’une question de temps avant que tout le pays entende parler de l’ancien Havrais. Après un logique temps d'adaptation, Mateta est en effet pleinement mis en valeur au sein de l’effectif rouge et blanc. «» , glisse Michael Ebert. Julia Sloboda se montre également optimiste : «» Max Dinkelaker va même plus loin : «(défaite 2-3, N.D.L.R.)Bien qu’il continue de nécessiter l’aide d’un traducteur pour communiquer avec le staff, Mateta s’est déjà fait une belle place au sein du groupe. Et pas n’importe laquelle : «» sourit Julia Sloboda. En plus d’être le comique de service, Jean- Philippe s’est imposé comme le DJ du vestiaire. «» , confie-t-il à. Sa playlist du moment ? « Petit à petit,» Qui aurait pu croire que l'interprète depuisse percer jusque sur la rive gauche du Rhin ? Avec lui, rien ne semble impossible.Comme beaucoup d’autres avant lui, Jean-Philippe Mateta semble avoir trouvé ce que Michel Tournier appelait «» . Le tout grâce à un projet sportif adéquat et à un soutien familial indéfectible. «» , raconte-t-il dans les colonnes de l’. De quoi oublier un passage raté à Lyon et poursuivre sur la lancée de sa saison de feu au Havre (37 matchs, 19 buts). Et qui sait, les rappeurs de Sevran finiront-ils peut-être par troquer leurs survêtements du Barça ou du PSG pour ceux de Mayence ? À cette question posée par, l'ancien Castelroussin répond : «» On prend le pari.