Mason Mount, la qualité pistonnée

Formé à Chelsea dès l'âge de six ans et admirateur de la première heure de Frank Lampard, Mason Mount sera l'un des principaux atouts des Blues face à Manchester City en finale de Ligue des champions. Émancipé de son mentor et parfaitement épanoui dans l'équipe de Thomas Tuchel, le jeune Anglais compte bien frapper une nouvelle fois à Porto pour porter les Londoniens vers un deuxième sacre continental.

Le gamin de Chelsea

Lampard et fils

Émancipation express

Par Tom Binet

Un ballon récupéré haut dans les pieds de Wilfried Ndidi, une frappe croisée de l'entrée de la surface... et Mason Mount peut exulter : le jeune Anglais vient d'inscrire son premier but sous les couleurs de Chelsea, le soir de sa première sortie à Stamford Bridge. Finalement ? Un nul 1-1 contre Leicester, mais qu'importe : sa trajectoire dans l'ouest de Londres est lancée. Tout simplement logique, pour un jeune homme qui rêve de revêtir la tunique desdepuis qu'il est gamin.Retour en 2005. Mason Mount, 6 ans, grandit entouré par le foot. Son père, entraîneur semi-pro, dirige la destinée d'Havant Town. Mais le gamin vise déjà plus grand et intègre l'de Chelsea, deux ans à peine après avoir déjà tapé dans ses premiers ballons. L'occasion pour le garçon et sa belle mèche de poser, déjà, aux côtés de l'une de ses idoles : Frank Lampard. C'est donc à Londres que l'international anglais fait ses gammes, jusqu'à intégrer l'équipe U18 du club dès ses 14 ans. Mais son premier fait d'armes doit attendre l'été 2017, et un Euro U19 remporté lors d'un été royal pour toutes les sélections jeunes des(Mondial U20, tournoi de Toulon, finale de l'Euro U17).Vient alors l'heure de goûter au monde professionnel, pour Mason Mount. Mais comme c'est de coutume à Chelsea, ce sera loin du Bridge et de Cobham. Direction les Pays-Bas et le Vitesse Arnhem pour s'aguerrir, en prêt., rappelle-t-il, dans une interview auen février 2018.Un rêve qui se rapproche encore un peu, au terme d'une saison conclue avec le titre de meilleur joueur de l'équipe et une place dans le XI de la saison d'Eredivisie.Retour en Angleterre, donc, mais pour un nouveau prêt. Cette fois, Mount rejoint Derby County et le Championship pour évoluer sous les ordres d'un certain... Frank Lampard., lance, dès son arrivée, l'ancienne légende desà la chaîne Youtube du club du centre de l'Angleterre.Le début d'un long ballet qui verra les deux compères échouer à monter en Premier League face au Leeds de Bielsa, avant de partir main dans la main pour Chelsea.Dans une équipe interdite de recrutement à l'été 2019, leest propulsé titulaire par Sir Lampard et ramène donc le premier point de la saison aux Londoniens face aux. Une première saison – tronquée par la Covid – achevée avec 7 buts, 6 passes, un paquet de défenses martyrisées et ses premières sélections avec les A dans la poche. Mais l'image du beau gosse commence à se fissurer lorsqu'il est surpris au beau milieu du en plein five, dans un parc de Londres . Surtout, le voilà régulièrement accusé d'être le chouchou de Lampard au fil d'une deuxième saison décevante pour toute l'équipe. Ce dont le coach paiera les frais de son poste, non sans un dernier geste envers son poulain : un brassard de capitaine, au soir d'une victoire contre Luton Town en FA Cup.Lampard remercié, c'est sous la direction de Thomas Tuchel que Mason Mount doit prendre son envol. Remplaçant pour la première de l'Allemand contre Wolverhampton, il retrouve très vite sa place dans le XI pour ne plus en sortir. Idem avec l'Angleterre, où le jeune prodige est lancé trois fois sur trois par Southgate en mars., lance d'ailleurs le sélectionneur, au soir de la victoire en Albanie.Plus question, désormais, de voir en Mason Mount le pistonné du foot anglais. Son talent parle pour lui et son importance dans l'attaque de Chelsea, aux côtés de Werner, Havertz ou Ziyech qui tardent à (re)démarrer pleine balle, se fait de plus en plus grande. Le voir inscrire ses deux premiers buts européens à Porto en quarts puis face au Real en demies, pour fusiller le maigre suspense qui s'attardait encore sur la pelouse de Stamford Bridge, est donc tout sauf un hasard. Avant la passe de trois, ce samedi soir ? Il s'agirait d'une belle manière de suivre les traces de son idole, capitaine deslors du premier sacre européen il y a tout juste 9 ans. Et si...