Mason Greenwood, le théâtre des cauchemars

Accusé de violences et de viol par Harriet Robson, Mason Greenwood est devenu l'ennemi numéro un ces dernières heures de l'autre côté de la Manche. Le jeune attaquant anglais a été interpellé par la police locale ce dimanche, alors que Manchester United a d'ores et déjà affirmé que le joueur ne foulerait plus les pelouses en attendant de voir cette sombre affaire être éclaircie, sans donner davantage de détails.

Tôt dans la matinée de ce dimanche 30 janvier, Harriet Robson a vidé son sac. Cette femme, considérée outre-Manche comme la compagne ou ex-compagne de Mason Greenwood, n’a guère laissé de place au doute sur son compte Instagram. Elle accuse l’homme de 20 ans de violences à son encontre et de l’avoir forcée à avoir un rapport sexuel. Les preuves, révoltantes en plus d’être accablantes, font froid dans le dos. Sur plusieurs photos, on voit le corps de cette jeune femme marqué par des contusions ainsi que son visage ensanglanté, avec cette légende :Puis un enregistrement audio glaçant :entend-on.rétorque alors une voix d’homme. Rapidement supprimées, cesont eu le temps de faire le tour des réseaux sociaux. Heure après heure, l’affaire est en train de secouer Manchester United.Forcément avertis de ces accusations, lesn’ont pas mis bien longtemps à réagir., pouvait-on lire dans une première déclaration. Puis, quelques heures plus tard, le club mancunien s’est fendu d’un communiqué expliquant que. Une décision inévitable et rendue d’autant plus logique par l’interpellation du joueur ce dimanche par la police britannique, qui a affirmé que l’intéresséet que. Autrement dit, Greenwood n’est pas près de renfiler ses crampons. D'autant que la justice britannique sait se montrer inflexible quand il le faut, l'exemple Benjamin Mendy étant là pour le rappeler. Reste à savoir désormais la position du joueur, qui n'a pas filtré pour le moment.Avant de penser à une éventuelle fin de carrière de Greenwood, puisque c'est potentiellement de cela dont il s'agit, le plus important reste l’état physique et psychologique de Harriet Robson. La jeune femme est mutique depuis ses publications, et seul son père a accepté de donner de timides détails au, a-t-il affirmé. La révélation de cette histoire survient en pleine fin de mercato, à l’heure où les médias anglais sont davantage focalisés sur les arrivées et les départs en Premier League que sur une affaire pour laquelle la justice n'a logiquement pas rendu de décision, l’enquête n'étant qu'à son commencement.Ce sont donc les supporters mancuniens qui se chargent de faire passer un message sur Twitter, de manière quasi unanime : ils ne souhaitent plus voir Mason Greenwood enfiler de nouveau les couleurs de leur club. Si Manchester United a communiqué le strict minimum ce dimanche, c'est silence radio ce lundi. Aucun membre du club n'a pris la parole publiquement pour expliquer clairement où en est la situation. Le compte Twitter de l'équipe est même abreuvé de promotion pour le match de FA Cup desce vendredi face à Middlesbrough. Un choc auquel Mason Greenwood ne participera donc pas.