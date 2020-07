Mason Greenwood chasse les records de précocité à MU

GL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Précis sur leMason Greenwood (18 ans) a marqué pour la troisième d’affilée, ce jeudi face à Aston Villa, et totalise désormais seize buts cette saison. Le gamin à la frappe surpuissante est en feu et s’offre quelques statistiques qui lui permettent de tranquillement commencer à inscrire son nom dans l’histoire de Manchester United. Seuls George Best, Brian Kidd et Wayne Rooney, tous âgés de 17 ans, ont marqué davantage à 18 ans ou moins en une saison à Manchester United.» , a confié Gunnar Solkjaer pour la BBC , ce jeudi.» Greenwood est aussi devenu le quatrième joueur de son âge ou moins à marquer dans trois matchs consécutifs en Premier League, après Danny Cadamarteri, Michael Owen et Francis Jeffers.Il a aussi, à 18 ans, marqué plus de buts pour United que Falcao, Di Maria et Sanchez réunis. Ça vous pose un talent.