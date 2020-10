Mascarade à l'italienne

Choc de cette troisième journée de Serie A, le duel entre la Juve et le Napoli n'a pas existé. Les Partenopei n'ont pas pu prendre l'avion pour Turin, du fait d'une interdiction de déplacement prononcée par les autorités sanitaires locales (ASL) après que deux joueurs azzurri aient été contrôlés positif au Covid. Un cas de figure absolument pas prévu par la Lega Serie A, qui n'a pas encore formellement annulé une rencontre remportée par la Juventus sur tapis vert. Du moins, tant que la justice sportive n'en aura pas décidé autrement.

Agnelli, l'esprit de la règle

La Lega du lol

Par Adrien Candau

Andrea Agnelli n'en démord pas. Au micro de la Sky, le grand manitoupersiste et signe. Sa Juventus, qui vient de remporter sur tapis vert son match face au Napoli, est blanche comme neige. Les, présents sur le pré au coup d'envoi, auraient peut-être pu insister pour ne pas disputer la rencontre. Les Napolitains, interdits de déplacement par les autorités sanitaires de Campanie, leur avaient en effet préalablement expliqué qu'ils ne pouvaient pas se rendre à Turin. Rien à faire, pourtant : à entendre son président, la Vieille Dame n'a fait que suivre scrupuleusement le règlement., pointait ainsi Agnelli.» Une sortie à laquelle il faut ajouter celle du responsable du secteur médical de la Vieille Dame, Luca Stefanini : «Voilà qui semble sous-entendre que le Napoli, dont deux joueurs (Zieliński et Elmas) ont été contrôlés positif au coronavirus dernièrement, n'aurait éventuellement pas bien appliqué le protocole en question. Ce qui est certain, c'est que le clubn'avait certainement pas carte blanche pour se rendre dans le Piémont. Chose expliquée par son président Aurelio de Laurentiis, via un communiqué : «(les autorités sanitaires, NDLR)» Problème : aux yeux de la Lega Serie A, Naples devait effectivement disputer cette rencontre alors que les matchs de championnat doivent théoriquement avoir lieu tant que «» .En connaissance de cause, Andrea Agnelli garde le pif collé au règlement. «» Les uns et les autres jugeront de l'élégance et de la pertinence de la sortie médiatique du président. Quoi qu'il en soit, ce mardi, la justice sportive italienne devrait se prononcer quant au sort définitif de ce non-match. Un grand bide général qui ne sera probablement pas sans affecter l'image déjà controversée du football transalpin, plombé par des institutions et dirigeants en manque cruel de vision stratégique comme de courage politique. Ce week-end, la Lega n'a jamais semblé capable de trouver ne serait-ce qu'un embryon de solution au problème. Elle a ainsi laissé les choses dégénérer, pour dangereusement muter en une bouffonnerie sportive qui a frôlé l'absurde. Voilà le genre de mascarade dont la Serie A, qui doit se castagner pour rester sportivement et médiatiquement au niveau des autres grands championnats majeurs année après année, se passerait volontiers.