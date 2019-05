Martínez fait appel à Kompany pour les matchs de la Belgique

Here are the names for our next 2️⃣ games! ? #COMEONBELGIUM ?? pic.twitter.com/yyKbKd42T2 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 21 mai 2019

MR

Vince the Prince ne quitte pas les Diables. Roberto Martínez a dévoilé ce mardi une sélection de vingt-huit joueurs pour les rencontres de qualifications à l'Euro 2020 contre le Kazakhstan le 8 juin, et contre l'Écosse trois jours plus tard.Comme il l'avait laissé entendre dans la semaine, le technicien espagnol a bel et bien convoqué Vincent Kompany qui deviendra entraîneur-joueur d'Anderlecht la saison prochaine. «[de revenir à Anderlecht » a précisé Martinez en conférence de presse.Lukaky, De Bruyne et Witsel sont aussi de la partie, évidemment.