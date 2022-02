Satriano, Brest est Celeste

Débarqué à pas de loup dans le Finistère à la mi-janvier, l'Uruguayen Martin Satriano est déjà en train de montrer pourquoi l'Inter a veillé à le prêter à Brest six mois, sans option d'achat. En attendant, l'attaquant de 21 ans - auteur de trois buts en quatre matchs de Ligue 1 - apporte une touche bienvenue de fraîcheur au club armoricain.

Par Adrien Candau

Tous propos issus de espn.com, L'Équipe, elpais.com et la Gazzetta dello Sport

Il fallait forcément que le terme tombe. Certains crieront au clicheton. D'autres à l'évidence. Reste qu'après le doublé de Martin Satriano face à Troyes en L1 il y a deux semaines, Michel Der Zakarian n'a pas pu s'empêcher de parler dede son attaquant.Difficile de dire le contraire. Face à l'ESTAC, on aura vu la recrue brestoise marquer d'un enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de l'extérieur du droit, puis un pion de vautour, après un bon service de Franck Honorat. Rebelote une semaine plus tard, face à Reims : l'Uruguayen largue la défense adverse d'un appel malin dans la profondeur, avant de profiter d'une sublime ouverture de Romain Del Castillo pour conclure de près. Martin Satriano serait-il donc fait pour l'Armorique ?Lucien Agoumé assure que oui. Comme l'attaquant sud-américain, le milieu de terrain français a été prêté par l'Inter au Stade brestois. C'est à lui qu'incombe pour partie la tâche d'intégrer le nouveau venu au contexte breton :Possible. Reste qu'on en sait encore assez peu sur Martin Satriano. Prêté jusqu'à la fin de la saison au SB29, le joueur serait toujours dans un coin de la tête de l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi. C'est d'ailleurs sans option d'achat qu'il a pris ses cliques et ses claques direction la Ligue 1., racontait-il à la presse à son arrivée.Si lesne lâchent pas Satriano, c'est aussi parce qu'il a tout de suite fait ses preuves avec les équipes de jeunes bleu et noir, lors de l'exercice 2020-2021. On l'aura vu inscrire quatorze buts et délivré six passes décisives lors du championnat Primavera, qui rassemble l'élite des joueurs de moins de 19 ans évoluant dans les clubs de Serie A et B. Un beau bilan, pour un type débarqué en Italie fin janvier 2020, après avoir été transféré de son club formateur, le Nacional, pour un peu plus de deux millions d'euros.C'est bien sûr en Uruguay qu'on peut en apprendre plus sur le bonhomme. Pur produit du Nacional, deuxième géant du foot uruguayen après Peñarol, Satriano est depuis des années le chouchou de ses encadrants sur le pré., approuve Sebastián Taramasco, directeur du centre de formation du Nacional de 2016 à 2021.Satriano doit encore travailler son affinité avec le poste d'avant-centre, lui qui aime d'ordinaire profiter de sa puissance pour dévorer des espaces plus bas sur le terrain :Et après ? Peut-être qu'il y a laqui se profile, alors que Satriano a déjà cumulé plusieurs sélections avec les U20 uruguayens. S'épanouir avec les A permettrait peut-être aussi au joueur de se rabibocher avec certains fans de son club formateur. Quelquesdu Nacional ne lui ont en effet pas pardonné d'être parti pour l'Italie, sans avoir débuté en pro avec le club qui l'a formé :Pas rancunier, le joueur continue cependant de vibrer pour le club de Montevideo, dont il affirmait toujours regarder les matchs en septembre dernier. Mais ce dimanche, Martin Satriano ne devrait ni être sur le banc, ni devant sa télé. Mais bien sur le pré face à Lorient, pour continuer de faire planer un parfum envoûtant desur Francis-Le Blé.