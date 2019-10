Martin Garrix composera l'identité sonore de l'Euro 2020

8

AAF

On est dimanche, on a les informations qu'on mérite.L'UEFA a annoncé ce dimanche que l'identité sonore de son Euro 2020, à savoir la chanson officielle, mais aussi la musique de sortie des joueurs et les musiques utilisées par les chaînes diffusant les matchs, seront composées par le DJ néerlandais Martin Garrix. Une collaboration qu'il a annoncée lors d'un set à Amsterdam samedi soir en débarquant sur scène avec le trophée Henri Delaunay, que tenteront de ramener nos Bleus à la maison l'été prochain.De toute façon, personne n'arrivera jamais à la cheville de Shakira. Waka waka eh, eh.