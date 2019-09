« Maradona, c’est le grand iconoclaste vivant »

Ce dimanche, Diego Maradona disputera son premier match en tant qu’entraîneur de Gimnasia La Plata, lanterne rouge du championnat argentin, face à Racing. Martín Felipe Castagnet, considéré comme l’un des jeunes écrivains latino-américains les plus prometteurs, mais surtout fan du Lobo, décortique les multiples facettes de cette petite révolution.

?? Maradona dirige sa première séance d'entraînement dans une ambiance de feu? 30 000 supporters de Gimnasia La Plata y ont assisté ! pic.twitter.com/RKu4Gsm86W — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 9, 2019

Propos recueillis par Léo Ruiz

Je suis même né le jour exact du début du Mondial, j’ai encore le journal que ma mère avait gardé. J’ai grandi dans la légende de Maradona et j’ai pu le voir jouer sa dernière Coupe du monde, aux États-Unis, qui était ma première. Pour moi, Maradona c’est le leader qui fête son but contre la Grèce en criant face à la caméra, euphorique et énervé, et aussi celui qui un an plus tard revient à Boca Juniors avec les cheveux teints, une raie blonde sur le côté droit du crâne, comme s’il s’agissait d’une moitié de couronne. Je ne l’ai jamais vu avec la couronne entière sur un terrain de football.Maradona a toujours à la fois construit et démoli sa propre image. C’est le grand iconoclaste vivant... quand il le souhaite.C’est le grand ami et ennemi du pouvoir, ce qui a inévitablement des répercussions sur son image et la dévotion footballistique qu’il mérite incontestablement. Les plaintes pour violence domestique qu’il a reçues sont préoccupantes et ternissent les actions positives réalisées par le club. Son image n’est pas restée intacte, mais la passion qu’il engendre l’est restée, peut-être précisément parce que son image n’est pas intacte et que les Argentins, dans leur majorité, se voient représentés dans le héros qui gagne et qui perd, mais toujours avec le cœur sur la main.Que Maradona ait choisi Gimnasia confirme d’une certaine façon le sentiment que nous les supportersavons : que nous sommes un club spécial, traversés par un amour inconditionnel qui ne se mesure pas par le succès ou l’échec, mais par l’identification à nos couleurs et à ce qu’elles signifient.Le Maestro Óscar Tabárez n’est pas non plus dans un état physique privilégié, et ça ne l’empêche pas de très bien entraîner. Je suis davantage préoccupé par le déclin verbal d’une des personnes les plus aiguës de notre temps, mais j’ai confiance en Maradona pour trouver les moyens de s’exprimer et de convaincre les joueurs.Personnellement, je pense que c’est un choix court-termiste des dirigeants, comme c’est le cas depuis plusieurs années, comme quand ils ont viré Pedro Troglio, coéquipier de Maradona lors du Mondial 90 en Italie, alors qu’il avait atteint la finale de la Coupe d’Argentine, juste parce qu’il avait connu une série de défaites. Ce fut pareil avec ceux qui suivirent. Il n’y a pas de projet à long terme et la menace de la relégation en deuxième division accélère cette recherche de solutions rapides. La situation économique est elle aussi asphyxiante, et la présence d’une des planètes de la galaxie du football nous offre un peu d’air. Toutefois, l’origine de toute cette révolution est symptomatique : l’arrivée de Maradona à Gimnasia est née d’une des dénommées. Un supporter s’est fait passer pour un journaliste prestigieux sur les réseaux sociaux et a annoncé la nouvelle sur le ton de la blague. Cela a causé tellement de remous que Maradona lui-même a fini par dire que personne ne l’avait appelé, mais qu’il était disponible. Les dirigeants, très réactifs, lui ont offert le poste. C’est le nouveau monde dans lequel on vit, et il est aussi incroyable que déconcertant.Bien sûr, même les couleurs se ressemblent ! En plus, une des idoles de Gimnasia l’est aussi à Naples : Roberto « Pampa » Sosa. Il est arrivé à Naples alors que le club évoluait en Serie C et il l’a laissé en Serie A, avant de revenir à Gimnasia. Le hasard de la vie fait qu’il a été le dernier joueur à porter le numéro 10 du Napoli, malgré le fait que ce numéro avait été retiré en hommage auVu de l’extérieur, probablement. Pour les supporters de Gimnasia, rien ne peut donner plus grande importance à ce Clásico. Cela fait longtemps qu’on ne le gagne pas et l’arrivée de Maradona, même improvisée, nous remplit une fois de plus d’espoir. Même touchés, on ne perd jamais cet espoir. C’est la maladie d’être supporter du Lobo pour toute la vie.Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais il était temps !Avec Maradona, c’est impossible qu’il n’y ait aucune dimension politique car lui-même en fait, depuis sa place et avec son influence. C’est possible que la politique soit une des raisons pour lesquelles il a choisi d’entraîner Gimnasia, oui. Malgré ses difficultés pour communiquer, il reste très habile pour faire des déclarations : si ce n’est pas avec des mots, il s’exprimera toujours par l’intermédiaire d’un ballon de foot.