Martial crucifie Sheffield, Jiménez désarçonne Bournemouth

Une première fois peut être fantastique, douloureuse ou sans intérêt. Ce mercredi soir, celle entre Paul Pogba et Bruno Fernandes aura été très prometteuse. Pas plus car le duo de créateurs a été éclipsé par les trois buts d'Anthony Martial. Le premier, sur un centre canon de Marcus Rashford, est précoce (7), puis le second, avant la pause, sur un centre malin de Wan-Bissaka, est plein d'altruisme (43). Enfin, un troisième lors du second acte, après un splendide mouvement initié par Pogba, Fernandes et Rashford (74). Ces quatre joueurs, sans oublier Mason Greenwood, ont été étincelants tout au long de la rencontre, preuve que lessont en pleine confiance. La rencontre étant pliée, Ole Gunnar Solskjær se permet même de faire cinq changements d'un coup, transformant la fin du match en entraînement. Lespeuvent ramasser le matériel.Bloqués au classement entre Tottenham et Manchester United, lessavent que rester sur les talons desne va pas être aisé. D'autant que lors de la réception des, ils peinent à emballer le début de la rencontre. Mais Nuno Espírito Santo peut compter sur Raúl Jiménez, buteur lors de ses trois confrontations contre Bournemouth. L'attaquant mexicain ne déroge pas à cette règle à la suite d'un excellent travail d'Adama Traoré, qui aura attendu le second acte pour se réveiller (60). En face, les joueurs d'Eddie Howe peinent à se procurer des occasions dignes d'intérêt. Et en fin de match, les entrées de Arnaut Groeneveld, Harry Wilson et Dominic Solanke ne changent rien à l'incapacité offensive des, qui n'ont plus gagné un match en Premier League depuis le 1février.Voilà de longs mois aussi que lesn'ont pas goûté au succès en championnat. C'était le 21 janvier dernier, contre Watford. Depuis, le temps paraît long pour les joueurs de Dean Smith. Alors, forcément, le déplacement à Newcastle était une aubaine pour reprendre confiance. Mais après une première mi-temps au cours de laquelle lesn'ont rien montré, John McGinn et Trézéguet ne parviennent pas à donner l'avantage aux siens. La punition arrive à vingt minutes de la fin, l'oeuvre de Dwight Gayle (68), qui n'avait plus marqué en Premier League depuis le 13 mai 2018. À la passe ? Andy Carroll, qui n'a plus scoré en championnat depuis le 16 avril 2018, mais qui en est déjà à cinq passes décisives cette saison. Insuffisant, car à quelques minutes du terme, les Villans égalisent après une tête surprise d'Ahmed el-Mohammadi (83). La tendance n'est pas loin de s'inverser définitivement en fin de match, mais les joueurs de Birmingham rentrent à la maison avec un seul petit point. Frustrant.Match soporifique entre Norwich et Everton. Logique quand le meilleur buteur des locaux, Teemu Pukki, est mis sur le banc des remplaçants. L'attaquant finlandais n'a plus marqué depuis 28 tirs, (hormis sur penalty), mais sans lui, lespeinent encore plus. La preuve en seconde période, quand les caramels roses ouvrent la marque suite à un coup de casque de Michael Keane sur corner. Un beau cadeau pour fêter sa 100apparition sous le maillot d'Everton, et un beau cadeau pour son équipe. Car malgré l'entrée de Pukki à vingt minutes du terme, et despas vraiment brillants, Norwich perd à nouveau trois points à domicile. La routine.