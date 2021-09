Marten de Roon ironise sur sa popularité à l'Atalanta

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h — Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2021

AB

Marten fait des vidéos.Le Youtubeur de l'Atalanta a encore frappé. Sur les réseaux sociaux, Marten de Roon ne se prend pas au sérieux, et régale avec ses nombreux posts pleins d'autodérision . Bonne nouvelle : le Batave a récidivé.Dans une nouvelle vidéo sobrement intitulée, le latéral se met en scène dans la boutique de l'Atalanta en promettant de payer et dédicacer les trois premiers maillots achetés et floqués à son nom. S'ensuit alors de longues heures d'oisiveté où l'international néerlandais finit par être sorti par les employés de l'échoppe pour cause de fermeture et faute d'avoir trouvé des heureux élus. Une réalisation qui ne concourra pas à l'Oscar du meilleur court métrage, mais qui a au moins le mérite de décrocher un sourire.Et en effet, Messi n'a jamais mis les pieds dans la boutique du PSG. Mais ses maillots se vendent, eux.