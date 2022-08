Marseille vient à bout de Nantes

De l'intensité dès les premiers instants, des intentions offensives intéressantes… mais pas de réussite pendant plus d'une heure. Marseille a dû attendre les vingt dernières minutes de la soirée et profiter d'une certaine réussite pour faire la différence, face à une équipe du FC Nantes venue pour jouer chaque coup à fond. Des buts de Chancel Mbemba et du malheureux Nicolas Pallois contre son camp offrent finalement une deuxième place provisoire à l'OM, tandis que Nantes devra patienter pour remporter son premier match de la saison.

Dans la furia phocéenne

La Chancel de Mbemba, le coup du sort pour Pallois

Marseille (3-4-2-1) : P. Lopez - Balerdi (Kolašinac, 65e), Gigot, Mbemba - Clauss, Rongier, Veretout, N. Tavares - Gerson (L. Suárez, 54e), Guendouzi (Payet, 65e) - A. Sánchez (Ünder, 65e ; Ćaleta-Car, 83e). Entraîneur : Igor Tudor.



Nantes (3-4-1-2) : Lafont - Girotto (Coco, 87e), Pallois, Castelletto - Fábio (Appiah, 62e), Moutoussamy, Chirivella (Doucet, 87e), Merlin - Blas - Simon, Guessand (Mohamed, 62e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Monter en puissance, et renforcer les repères collectifs. L'objectif était limpide pour Marseille, devant son public : deux semaines après le festival offensif proposé contre Reims, il fallait retrouver de l'allant face à Nantes. Pendant plus d'une heure, la mission fut plutôt réussie pour des Phocéens qui ont imposé une grande intensité, manquant uniquement de justesse dans le dernier geste, jusqu'au but de Chancel Mbemba. Et si le penalty concédé par Samuel Gigot a fait croire à une nouvelle déception, le malheureux Nicolas Pallois a finalement offert le succès aux vice-champions de France.Un seul attaquant de métier au coup d'envoi – le très remuant Alexis Sánchez –, mais une intention bien ferme côté marseillais : mettre le feu au Vélodrome. Dans le vacarme des premiers instants, Lafont s'interpose une première fois devant Veretout (5) alors que la défense des Canaris repousse comme elle peut les assauts adverses. Gerson place sa tête juste au-dessus sur corner (14), et Nantes recherche déjà son souffle. Peu à peu, l’étau se desserre et la bande d'Antoine Kombouaré répond dans une partie très emballante à laquelle ne manque que la qualité du dernier geste. Dans les pieds de Guendouzi, notamment, qui ne décroche que le petit filet en angle fermé sur ce très bon service d'un Alexis Sánchez dans tous les bons coups offensifs (40). Le plus gros frisson pour Pau López, de retour dans les buts, est l’œuvre de Simon, dont la frappe est déviée (43), tandis que Guendouzi ne trouve personne en pleine surface (44) en laissant ce premier acte se terminer sans voir frémir les filets.Quinze minutes pour changer les piles et le match repart de plus belle, si ce n'est que les espaces se font de plus en plus grands. Lancé dans son couloir, Fábio trouve Simon en bout de course, lequel envoie sa frappe au-dessus (52). Lafont sort parfaitement devant le nouvel entrant Luis Suárez (56), mais comme à Brest la semaine passée, Marseille joue à se faire peur derrière. Heureusement pour les Phocéens, Pau López réussit un petit miracle devant ce même Simon, mis sur orbite par Blas, seul face au but (61). Dommage pour les Nantais car quelques minutes plus tard, Chancel Mbemba surgit à la suite d'un ballon cafouillé sur corner et fait chavirer le Vélodrome de près. Dans une ambiance soudain devenue incandescente, la partie bascule à nouveau sur un ballon a priori anodin dans la surface phocéenne, Gigot déséquilibrant Mohamed. La sanction est irrévocable : deuxième jaune pour le défenseur marseillais, égalisation de Blas sur penalty. Nouvelle désillusion en vue pour l'OM ? Pas du tout, Pallois déviant dans ses propres filets une tête de Luis Suárez pour offrir la victoire à des Marseillais qui devront construire dessus. Sans oublier que les axes de progression sont encore nombreux.

Par Tom Binet