Marseille, Van Halen dans la peau

Eddie Van Halen, qui s'est éteint ce mardi à 65 ans, c'était notamment Jump. Et Jump, c'est le Stade Vélodrome. L'histoire du tube planétaire d'un groupe de rock américain approprié par l'OM au début de l'ère Tapie et qui n'a plus jamais quitté le club phocéen.

Une trahison le temps d'un ou deux matchs

« Tu as le thème de la Ligue des champions, la Marseillaise quand tu es sélectionnée en équipe de France et celle-là : c’est le tiercé gagnant. »

« C'est devenu par la force des choses une musique importante de ma vie »

Quand on rentrait sur la pelouse du Vélodrome avec Van Halen JUMP à tue tête, frissons garantis pour les 2 équipes et les arbitres. RIP — DERRIEN (@BRUNODERRIEN) October 6, 2020

Par Jérémie Baron

Vingt-deux acteurs qui sortent du tunnel, les virages du Vélodrome qui se répondent, et la légendaire ligne de synthé qui résonne dans l'arène en faisant entrer toute une enceinte dans le match. Depuis 34 ans, presque aucune rencontre de l'Olympique de Marseille à domicile n'a débuté sans ce magnifique rituel sur le mythique, chef-d’œuvre du guitariste virtuose Eddie van Halen - à qui l'OM a rendu hommage comme à l'un des siens ce mercredi matin - et de son groupe du même nom. Une tradition née à l'arrivée de Bernard Tapie à la présidence en 1986, deux ans et demi après la sortie de ce single au succès mondial, alors que le groupe était en pleine apogée."Qu’est-ce qu’on pourrait ajouter niveau ambiance?", s'est remémoré pour RMC Sport le speaker André Fournel [...]Intronisé à l'occasion de la réception de l'AS Monaco en ouverture de la saison 1986-1987 (pour une victoire 3-1 avec un doublé de Jean-Pierre Papin), la chanson a vite été adoptée par les joueurs phocéens et a ajouté une dimension à la fameuse ambiance du Vél'.À tel point que la tentative de changement de bande-son, au milieu des années 1990 lors du passage de l'OM en D2, a rencontré la contestation des joueurs et a été un véritable flop., témoigne l'ex-capitaine des Olympiens Marcel Dib arrivé en 1994 sur la CanebièreLa légende raconte que ce changement musical avait coïncidé avec une baisse de forme sur le terrain pour les bleu et blanc.Aujourd'hui, difficile d'imaginer un match de l'OM sans cette envoléequi ne semble pas avoir pris une ride., continue DibEt cela ne semble pas avoir bougé de génération en génération : Habib Beye racontait l'an dernier qu' il écoutait en boucle ce son avant ses matchs durant sa période marseillaise , explique Marwen, 27 ans et habitué du Virage Sud. Mais pour lui, le titre de Van Halen ramène aussi à ce moment où joueurs et public ne font plus qu'un :JumpLa force de ce tube, c'est incontestablement cette introduction qui colle les frissons dès les premiers instants. Marseillais en 2008-2009, Elliot Grandin peut en témoigner :Et pour cause.