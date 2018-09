Marseille vainc ses démons à Monaco

Malgré cinq minutes cauchemardesque pour lui et pour Adil Rami, l'OM a su trouver les forces nécessaires pour aller battre Monaco à Louis-II (2-3). Un succès déterminant qui tombe à pic avant la trêve internationale et le premier face à un des membres du Big Four en 19 tentatives.

620

Kostas la menace

Mercé Germain !

Monaco (4-2-3-1) : Benaglio – Henrichs, Glik, Jemerson, Barreca – Aholou, Aït-Bennasser – Grandsir, Tielemans, Rony Lopes – Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.



Marseille (4-2-3-1) : Pelé – Sakai, Rami, L. Gustavo, Amavi – Strootman, Sanson – B. Sarr, Payet, Ocampos – Mitroglou. Entraîneur : Rudi Garcia.

Décidément, l'OM aime se compliquer la tâche. Un peu trop, d'ailleurs. Si l'équipe de Rudi Garcia s'était fait marcher dessus à Nîmes il y a deux semaines (3-1) et était revenue de nulle part face à Rennes il y a sept jours (2-2), elle a fait en sorte collectivement d'être à la hauteur du rendez-vous qu'il l'attendait à Louis-II face à un Monaco en recherche de match référence. Sur le Rocher, les Olympiens et Adil Rami ne sont passés au travers que cinq minutes, qui leur ont certes coûté deux pions, mais ont su une nouvelle fois faire la différence grâce à leur force de caractère. Ce soir, c'est Valère Germain , né à Marseille et formé à Monaco , qui a délivré les Olympiens qui se dirigeaient pourtant vers un troisième match sans succès de suite, après seulement quatre rencontres. Un scénario idéal avant la trêve internationale.D'entrée à Louis-II, l'OM avait pourtant fait en sorte de revenir sur le Vieux-Port avec les honneurs. L'association Payet-Mitroglou est à l'œuvre, Monaco peine à inquiéter Pelé, et après de multiples tentatives, le Grec va finir par tromper Benaglio d'un superbe coup de tête juste avant la pause sur un caviar du Réunionnais (44). Kostas peut embrasser le peton de Payet, Monaco rentre aux vestiaires en tirant la langue, en se refaisant le film d'une première période où son inefficacité offensive était évidente.Dès le retour des vestiaires, Adil Rami craque totalement et offre donc presque à lui seul l'opportunité aux Monégasques de revenir dans le match. En loupant une passe vers Pelé, interceptée par Falcao puis convertie par Tielemans (48), puis en ratant un dégagement qu'a cette fois-ci pris soin de transformer seul (53). Mais contrairement à Nîmes ou face à Rennes Marseille a cette fois-ci su rattraper ses bêtises et repartir avec la totalité du magot. Grâce au champion du monde Thauvin (74) et donc au but tardif, mais salvateur de Germain (90). Mine de rien, l'OM s'impose à Monaco , face à un membre du Top 4 national. Une belle soirée, en somme.