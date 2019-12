Marseille tamponne les Girondins avec leur consentement

Marseille a mis du temps à prendre la mesure de Bordeaux. Puis, les Girondins ont filé la règle aux Olympiens, et ils se sont fait taper sur les doigts. Résultat, l'OM s'affirme, Bordeaux s'incline (3-1).

Adli la mire

Un Payet dans la vie

Marseille (4-3-3) : Mandanda - Amavi, Álvaro, Ćaleta-Car, Sakai - Kamara, Sanson (Strootman, 83e), Rongier - Payet, Sarr (Lopez, 77e), Germain (Radonjić, 64e). Entraîneur : André Villas-Boas.



Bordeaux (4-4-2) : Costil - Benito (Kamano, 68e), Pablo, Koscielny, Jovanović - Adli (Hwang, 57e), Otavio (Briand, 81e), Tchouaméni, Sabaly - De Préville, Maja. Entraîneur : Paulo Sousa.

Cinq ans qu'ils n'avaient pas fait le déplacement au Vélodrome. Et quelque part, les supporters girondins n'auront pas fait le voyage pour rien. Un accueil musclé en apéro , une folie signée Adli pour se mettre en appétit, mais une défaite sur le bide au moment de quitter la table. Oui, Marseillais et Bordelais nous ont offert un joli gueuleton du dimanche soir. Si l'hôte marseillais a mis du temps à passer les plats, une fois le service lancé, ce fut un régal. Jusqu'au digestif offert par la maison, un alcool fort distillé par Radonjić.Dix : ça fait dix buts inscrits en dehors de la surface pour Bordeaux cette saison, quand Yacine Adli allume Mandanda et son poteau au détour de la demi-heure de jeu. Une arme indispensable à des Girondins toujours à l'aise pour faire tourner les têtes du milieu marseillais, mais en peine quand s'approche la zone de vérité. Reste que l'aisance technique des visiteurs leur permet de respirer pendant de longues périodes de possession, là où les Marseillais attaquent à coups de percussions tranchantes et de centres en retrait. Mais Germain ne fait pas oublier Benedetto – euphémisme – et Sanson, Rongier ou Payet se cognent sur un bloc parfaitement en place. Bordeaux est costaud, puis saignant lorsque Adli conclut un joli mouvement collectif Koscielny – De Préville – Maja d'un coup de schlass qui cisaille les filets marseillais. Payet a beau aller jeter un œil à droite, Bordeaux vire en tête à la pause grâce à Costil, impérial devant Sanson. Mais cela ne semble pas inquiéter outre mesure les locaux. Sans doute parce qu'avec les cannes qu'affiche leur numéro dix, il ne peut pas leur arriver grand-chose.Dix, mais un : et ça fait un premier but encaissé sur coup de pied arrêté par Bordeaux cette saison, juste après le retour aux affaires. Corner parfaitement tiré par Payet, coup de boule d'Amavi, compteurs remis à 1-1. À propos de comptes, notons le cadeau offert par Opta : depuis la saison 2006-2007, Payet a délivré 90 passes décisives en Ligue 1, soit... 30 de plus que n'importe qui sur la période. Le problème pour les Girondins, c'est que l'OM n'a même pas besoin des sucreries distribuées par son meneur excentré pour repasser devant. Car Bordeaux, qui a déjà donné le corner décisif, se saborde avec une relance plein axe et un ballon rendu par Otavio à Sanson, dont le pied droit allume Costil, la lucarne et le Vélodrome. Un but qui valide une prestation XXL de l'ancien Montpelliérain et qui met les Bordelais dans le seau. Payet tente des lobs de 40 mètres, l'OM joue à sa main. Et remercie une nouvelle fois Bordeaux, quand Rongier chipe un nouveau ballon avant d'aller servir Radonjić qui termine le travail. Avec cette victoire, Marseille met Lille à six points. Et surtout, affirme son niveau devant un Bordeaux mi-grand cru, mi-piquette.