Marseille sera dans le chapeau 4

Les chapeaux de la Ligue des champions 2020-2021 :

MR

Toujours mieux que l'OL.Ce mercredi soir, Marseille avait les yeux tournés vers Salonique et Salzbourg. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que Krasnodar ET Salzbourg chutent en barrages, respectivement face au PAOK et au Maccabi Tel-Aviv, pour que l'OM soit placé dans le chapeau 3 lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Manque de bol : les deux équipes ont gagné et auront bien leur bout de papier dans une boule ce jeudi, laissant les gars de Villas-Boas dans le chapeau 4. Et au lieu d'espérer récupérer des clubs comme Başakşehir, Midtjylland, Bruges ou le Ferencváros, les Phocéens pourraient tirer des poissons beaucoup plus gros.Avec la possibilité d'un groupe Bayern, Barça, Inter, OM... le fantôme du zéro pointé peut faire son retour.Bayern, Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus,, Zénith, Porto.Barça, Atlético, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax.Kiev, Salzbourg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta.Lokomotiv,, Bruges, Mönchengladbach, Başakşehir, Midtjylland,, Ferencváros.