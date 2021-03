Marseille se remet dans le bon sens

Grâce à un coup de tête de Michaël Cuisance en fin de match, l'Olympique de Marseille s'impose pour la sixième fois de la saison au stade Vélodrome et se relance dans la course aux places européennes (1-0). La première de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM est une réussite.

35

Sampaoli, l'hyperactif

La chaleur du Terrier

Olympique de Marseille (5-3-2) : Mandanda - Nagatomo (Rocchia, 81e), Ćaleta-Car, Balerdi, González, Lirola - Kamara, Payet (Cuisance, 81e), Khaoui (L.Henrique, 62e) - Thauvin, Milik (Benedetto, 71e). Entraîneur: Jorge Sampaoli.



Stade rennais (4-2-3-1) : Gomis - Maouassa (Truffert, 66e), Aguerd, Nyamsi, Soppy - Nzonzi, Camavinga (Hunou, 90e) - Doku, Grenier (Bourigeaud, 66e), Terrier - Guirassy (Tait, 85e). Entraîneur: Bruno Génésio.

Au-delà d'y mettre la manière, il faut parfois s'arracher pour obtenir une victoire. À l'OM, l'action victorieuse en est l'illustration parfaite : tous les trois remplaçants au début de la rencontre, Dario Benedetto, Christopher Rocchia et Michaël Cuisance sont les principaux acteurs de l'unique but de la rencontre inscrit par l'Alsacien de naissance d'un coup de tête peu académique, mais efficace. Coach de l'OM pour la première fois en match officiel depuis sa prise de poste, Jorge Sampaoli a eu le nez creux pour injecter le sang frais nécessaire dans la partie.(Ensemble, en VF) est le dernier mot du technicien avant le coup de sifflet final. Vainqueur de son match en retard, l'OM se replace à deux points de la cinquième place occupée par le RC Lens. Le sprint est lancé.Avec sa parka noire parée du logo de l'OM en jaune fluo, Jorge Sampaoli ne met pas beaucoup de temps à démarrer sa marche depuis sa zone technique. Le regard concentré et le visage braqué vers le bas, le tacticien argentin vient de lâcher ses dernières consignes à Dimitri Payet avant d'assister à la première période de son équipe depuis le banc de touche. Collectivement, l'OM affiche un 5-3-2 compact où le pressing vers le porteur de ballon rennais est tout de suite exigé, d'autant plus envers Payet. Une technique payante, puisque contrairement à sa mauvaise copie contre Canet, l'OM ne concède ni coup franc dangereux ni ouverture du score adverse. Au bout d'une demi-heure de jeu, la première étincelle olympienne apparaît, mais la reprise acrobatique d'Arkadiusz Milik est détournée par Alfred Gomis en corner (34).Le match se décante, et la frappe hors cadre de Dimitri Payet dans la foulée en est une preuve supplémentaire (35). En guise de réponse, Rennes réagit par le biais de Jérémy Doku : l'espoir belge contraint Yuto Nagatomo à prendre Steve Mandanda à contre-pied et à frôler le but contre son camp (39). La grosse bévue évitée de justesse, Marseille souffre davantage en fin de première période, et Boubacar Kamara ne bégaie pas au moment de tacler au duel avec Doku dans la surface marseillaise (44). En revanche, la grosse intervention de Gerzino Nyamsi sur Payet oblige le Réunionnais à terminer la première période en boîtant bas. Mauvaise nouvelle à venir ?Non, puisque Payet est de retour pour disputer la deuxième période et tenter d'offrir à Sampaoli sa première victoire en Ligue 1 pour sa grande première. Avant cela, il faut d'abord solliciter Mandanda pour capter les tirs de l'agile Eduardo Camavinga (50) ou du frétillant Benjamin Bourigeaud (67). De l'autre côté, l'animation offensive phocéenne reste trop timide, à l'image d'une frappe de Florian Thauvin à côté du but de Gomis (55) ou d'une nouvelle reprise manquée de Payet sur un centre de Nagatomo (57). La montée d'adrénaline traverse le regard de Sampaoli lorsque Martin Terrier, en relais avec Serhou Guirassy, tape la barre transversale (75). Un coup de chaud dans la nuque de Marseille, mais l'insolation est évitée de justesse. Tant mieux : Cuisance avait prévu la crème protectrice pour mieux faire bronzer Marseille.