Marseille prend Montpied et retrouve le podium

Lancé par Cengiz Ünder en milieu de première période, l'OM a contenu Clermont (0-1) pour reprendre sa marche en avant. Grâce à ce succès sec, les Olympiens reprennent la troisième place en dépassant Lens.

En plein dans le Milik

Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Iglesias (c) (O. Busquets, 88e), Samed - Allevinah (Tell, 77e), Khaoui (Berthomier, 62e), Rashani (Bayo, 62e) - Hamel (Dossou, 63e). Entraîneur : Pascal Gastien.



OM (4-1-4-1) : P. López - Lirola (Gueye, 80e), Saliba, Balerdi, L. Peres - B. Kamara - Ünder, Guendouzi, Gerson (L. Henrique, 90e+1), De la Fuente (Payet, 57e) - Dieng (Milik, 57e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Lazio, Paris, Nice : trois rencontres toutes compétitions confondues que l'OM ne parvenait pas s'imposer, ni à ouvrir le score, voire même à marquer. Cela commençait à faire long pour les Olympiens de Jorge Sampaoli, si attachés à l'hystérisme instauré dans le rythme de leurs rencontres. À Clermont, autre équipe frisson de ce début de saison, il n'y a pas eu de festival offensif ni de retournement de situation, mais un pion inscrit relativement tôt et un nouveauassuré en fermant la boutique, avec un seul tir cadré pour des Clermontois qui découvraient la lumière du prime time en Ligue 1. Voilà les Marseillais troisièmes, intercalés entre Nice et le Lens, alors que Clermont glisse en bas de tableau.Luttant contre le vent, mais surtout la pluie, les 22 acteurs mettent un quart d'heure à offrir une occasion, Bamba Dieng - préféré à Arkadiusz Milik au coup d'envoi - butant sur un super Arthur Desmas après un bon travail de Cengiz Ünder et Mattéo Guendouzi (15). Sans Jason Berthomier (pendant une heure) ni Johan Gastien à l'allumage, Clermont laisse les clés aux visiteurs et saute les étapes, mais les fougueux clermontois (Pierre-Yves Hamel, Jim Allevinah, Akim Zedadka, Elbasan Rashani) sont bien contenus. L'OM, pourtant, fracture la serrure en contre : sur une récupération de Dieng dans les pieds de Jonathan Iglesias, le doux Ünder ouvre son pied et fait parler la poudre, peu de temps avant que Pascal Gastien ne dégoupille.Après l'entracte, Konrad de la Fuente continue son match de poussin deuxième année (46). Clermont, de son côté, s'offre un frisson après une perte de balle d'Ünder, mais Saîf-Eddine Khaoui fait encore le mauvais choix (50). À l'heure de jeu, les deux formations retrouvent (presque) leurs équipes types respectives, et cela se sent : les locaux, déjà bien mieux depuis la reprise avec plusieurs ballons chipés très haut, posent enfin le pied sur la gonfle. Imprécis à la 65, Jim Allevinah se fait reprendre par Guendouzi puis trouve les gants de Pau Lopez en quelques secondes (67). Sous l'impulsion des entrées de Dimitri Payet et Milik, l'OM hausse aussi le ton : en jambes, Ünder trouve Desmas (72), puis Milik fait résonner la transversale (73).Sous les acclamations de Gabriel-Montpied, le turbulent Mohamed Bayo a également fait son entrée, mais voit sa frappe déviée par William Saliba (76) puis rate complètement sa reprise du plat du pied après son une-deux géant avec Berthomier (83). Ne sachant que faire des espaces offerts lors du dernier tiers de la partie, Marseille rate la balle de break avec Luan Peres (90+1) et peut compter sur la clémence de Benoît Millot sur un geste limite de Leonardo Balerdi dans sa surface (90+4). À l'image de la libération de Mattéo Guendouzi au coup de sifflet final, l'OM peut enfin souffler.