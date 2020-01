Marseille s'endort sur Angers

Dans un match trop longtemps soporifique, l'OM s'est cassé les dents sur une équipe d'Angers qui a obtenu ce qu'elle était venue chercher au Vélodrome ce samedi : le point du match nul (0-0). Pas de quoi être fier car en laissant le ballon à des Marseillais peu inspirés, les Angevins ont verrouillé une partie qui aurait pu être beaucoup plus excitante.

29

Rien sous la dent

Foutue timidité

Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sakai, Alavaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Strootman, Sanson (Aké, 85e) - Lopez (Germain, 64e), Benedetto, Radonjić (Khaoui, 75e). Entraîneur : Villas-Boas.



Angers (4-1-4-1) : Butelle - Manceau, I. Traoré, Thomas, Capelle - Santamaria - El Melali (Bobichon, 28e), Fulgini, Mangani (Pereira Lage, 80e), Thioub - Alioui (Bahoken, 64e). Entraîneur : Moulin.

Après dix jours agités qui n'auront pas permis à Jacques-Henri Eyraud de faire grimper sa côte de popularité auprès des supporters marseillais, l'OM était attendu face à Angers. Mais sans Dimitri Payet, suspendu ce samedi, le dauphin du PSG n'a jamais été en mesure d'emballer une rencontre fermée. Ennuyants, impuissants, pas inspirés, décevants, faiblards, en manque d'imagination devant... Les joueurs d'André Villas-Boas n'ont pas non plus réussi à déstabiliser le bloc bas imposé par le SCO, prouvant que sans leur maître à jouer, les Olympiens manquent cruellement de créativité. Un Dimitri vous manque, et tout est dépeuplé.Pourtant, même sans Payet, l'OM est maîtresse du ballon dès l'entame de la rencontre. En face, bien en place, les Angevins sont les premiers à se montrer dangereux. Sada Thioub n'est pas loin de refroidir le Vélodrome après un enchaînement somptueux, mais sa frappe enveloppée frôle le cadre de Steve Mandanda (20). Ce sera la seule et unique occasion pour le SCO, dans ce premier acte. Car après la sortie sur blessure de Farid El Melali, les joueurs de Villas-Boas essaient d'augmenter le tempo. Problème, leurs attaques placées manquent d'inspiration pour déstabiliser le bloc adverse.À la demi-heure de jeu, ils ont l'occasion de frapper pour la première fois de la rencontre quand Duje Ćaleta-Car trouve Valentin Rongier dans le dos de la défense. Mais l'ancien milieu nantais rate sa volée, avant de se faire rattraper par la patrouille. Finalement, c'est le tricoteur en chef Nemanja Radonjić qui est l'auteur de la première frappe phocéenne mais celle-ci n'inquiète pas Ludovic Butelle. Le Serbe a l'occasion de marquer juste avant la pause après une très belle passe de Darío Benedetto dans l'espace, sauf qu'il manque le cadre une nouvelle fois.En deuxième période, Radonjić est encore le dynamiteur premier de l'OM. Et comme lors du premier acte, Angers a encore des possibilités aux abords de la surface adverse. Rachid Alioui, Thomas Mangani et Antonin Bobichon jouent cependant mal des coups qui pourraient faire mouche. Finalement, Rongier cadre enfin la première frappe du match. Reste qu'à l'image de celui-ci, la tentative du Marseillais est bien trop timide. Darío Benedetto, bien moins en vue depuis plusieurs semaines, est lui aussi très timide. Pour y remédier, Villas-Boas fait rentrer Valère Germain à ses côtés. Rien n'y fait, le SCO n'est presque jamais mis en danger. À dix minutes du terme, Kevin Strootman n'est pas loin de refaire le coup du match contre Rennes quand il avait offert les trois points à l'OM le 10 janvier dernier. Cette fois-ci, sa tête passe à côté et son équipe concède un match nul bien décevant. Rendez-nous la lumière...