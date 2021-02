Marseille s'accroche à Nantes

Pas aidé par une double erreur grossière d'Álvaro et de Steve Mandanda, l'Olympique de Marseille a malgré tout cravaché à Nantes pour aller chercher un point grâce à Dimitri Payet (1-1). Les Olympiens restent sixièmes de Ligue 1, alors que les Jaune et Vert sont toujours barragistes.

Aucun tir cadré en première mi-temps

Le joli cadeau d'Álvaro

Nantes (4-4-2) : Lafont - Appiah, Castelletto, Girotto, Traoré - Blas, Chirivella, Touré, Louza (Coco, 82e) - Kolo Muani (Emond, 82e), Simon (Bamba, 67e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Nagatomo (Amavi, 90e) - Kamara (Cuisance, 79e), Gueye - Khaoui (Lirola, 95e), Payet, Henrique (Rongier, 46e) - Dieng (Germain, 46e). Entraîneur : Nasser Larguet.

Voir l'Olympique de Marseille se déplacer à Nantes, c'est l'occasion de voir s'opposer les deux présidents de France les plus détestés par leurs propres supporters. Et ce qui est sûr, c'est que le premier acte vécu à la Beaujoire ce samedi après-midi ne sera pas un atout pour réconcilier Jacques-Henri Eyraud et Waldemar Kita avec leur communauté. Déchet technique en pagaille, passes manquées à la pelle, rythme incroyablement faible... Quoi de plus logique donc, dans une partie aussi hachée, que l'ouverture du score provienne d'une énorme cagade du duo Álvaro-Mandanda ? Une bourde juste après l'entracte qui a profité à Ludovic Blas, tout heureux d'inscrire son sixième but cette saison. Un pion important, mais pas décisif, puisque Dimitri Payet a remis les pendules à l'heure vingt minutes plus tard. Voilà un match nul qui n'arrange personne.Comme le veut l'expression, on ne change pas une équipe qui gagne. Antoine Kombouaré et Nasser Larguet l'ont bien compris, alignant tous les deux le même onze que celui qui a marché il y a quelques jours ( à Angers le week-end dernier pour Nantes, contre Nice cette semaine pour l'OM). Mais rapidement, les deux techniciens se rendent compte qu'ils ont affaire à des garçons beaucoup moins inspirés ce samedi. En particulier les Canaris, qui perdent un nombre affolant de ballons, et se montrent quasiment incapables d'aller voir ce qu'il se passe dans la moitié de terrain marseillaise. Au contraire, ce sont les Phocéens qui posent globalement le pied sur la gonfle. Mais là encore, sans en faire grand-chose. Seul Bamba Dieng, profitant du bon boulot de Sakai côté droit, se signale en envoyant une Madjer à côté du but de Lafont (12) pour l'unique tir marseillais du premier acte. Avant de filer au vestiaire, Imran Louza (36) et Ludovic Blas (37) tentent à leur tour d'alerter Mandanda de l'autre côté du terrain, mais leurs deux pétards de loin terminent en tribunes.Il faut donc attendre le retour des vestiaires pour voir la première véritable étincelle du match. Kolo Muani presse haut, Álvaro panique et donne un ballon foireux à Mandanda... Lequel manque complètement son geste et ouvre les portes du but à Blas. Un peu contre le cours du jeu, cette ouverture du score a au moins le mérite de réveiller des Olympiens bien amorphes. Les ouailles de Nasser Larguet s'approchent enfin du but d'Alban Lafont, qui veille bien pour repousser la frappe de Khaoui (62), puis voit la tête de Ćaleta-Car titiller son poteau (63). L'ancien portier du TFC ne peut pourtant rien sur une reprise de Payet, à la réception d'un bon centre de Nagatomo. Revigoré par son quatrième but personnel en Ligue 1 cette saison, le Réunionnais est d'ailleurs proche de doubler la mise sur un lob lointain astucieux (79), sans réussite. Dernier fait de jeu : un énorme high-kick aussi violent que maladroit de Sakai (expulsé sur le coup) sur Bamba, qui avait déjà été découpé quelques instants plus tôt par Álvaro. Pas sûr que le défenseur espagnol garde un excellent souvenir de la Beaujoire.