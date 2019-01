Marseille respire à Caen

Encore malade et à onze contre dix en deuxième période, l'OM s'est donné un peu de réconfort en venant difficilement à bout de Caen sur le plus des scores. Mais que ce fut compliqué...

Des frayeurs, toujours

Le soulagement, enfin



Caen (4-2-3-1) : Samba - Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom - Diomandé (Sankoh, 85e), Fajr - Tchokounté (Gradit, 54e), Bammou (Joseph, 77e), Ninga - Crivelli. Entraîneur : Mercadal.



Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr, Kamara, Rolando, Amavi (Ćaleta-Car, 72e) - Lopez, Strootman - Thauvin, Payet (Sanson, 26e), Ocampos - Germain (Radonjić, 86e). Entraîneur : Garcia.

Comme quoi, le sort d'un match se joue sur des détails. Tout début de deuxième mi-temps, l'OM vient d'ouvrir le score. À ce moment-là, Jordan Amavi décide de faucher son adversaire direct alors qu'il est déjà averti. La faute n'est pas méchante, juste maladroite. Alors, Monsieur Schneider est indulgent et se contente de le sermonner. Quelques secondes plus tard, Frédéric Guilbert , également averti pour contestation en première période, vient tamponner bêtement Florian Thauvin par derrière. La faute est un tout petit peu plus grossière.Cette fois-ci, l'arbitre ne la joue pas pédagogue. Le défenseur caennais est renvoyé au vestiaire. À deux doigts de devoir finir à dix, Marseille terminera finalement le match en supériorité numérique. Et vu les difficultés de l'OM, il fallait bien ce coup de pouce du destin pour renouer avec la victoire, aussi difficile soit-elle.D'ailleurs, dès les premières minutes de jeu, le ton est donné : la première mi-temps sera virile. Enzo Crivelli et Kevin Strootman s'empoignent, et l'attaquant caennais est à deux doigts de prendre un deuxième jaune pour une charge sur Steve Mandanda au bout de seulement sept minutes. Une entame de match âpre qui fait un blessé : le fragile Dimitri Payet . Privé très tôt de son capitaine, l'OM coule techniquement. Déjà qu'il manquait de liant et de fluidité dans le jeu marseillais, la sortie du capitaine olympien n'arrange rien. En 45 minutes, Marseille ne se procure aucune réelle occasion. Comme bien souvent, seul Florian Thauvin semble en mesure de créer quelque chose. Mais tout seul, c'est difficile.En face, les Normands montent peu à peu en puissance. Ce rythme haché et dur sur l'homme leur convient bien. Agressifs, présents sur les seconds ballons, les hommes de Fabien Mercadal se reposent avant tout sur la patte précise de Fayçal Fajr , par qui tous les ballons passent. Malheureusement pour eux, les Caennais manquent de mordant et de justesse technique dans le dernier geste. Steve Mandanda enchaîne les arrêts très faciles et est seulement bousculé dans les airs, où il doit intervenir en catastrophe sur les coups de pied arrêtés. Finalement, Marseille ne s'en sort pas si mal avec ce 0-0 à la mi-temps.Autant dire que la pause tombe à pic pour les Marseillais. Non seulement parce qu'elle leur permet de se réorganiser, mais aussi parce qu'elle vient couper le bel élan caennais. D'ailleurs, les hommes de Rudi Garcia mettent un coup d'accélérateur dès le retour des vestiaires. En gros manque de réussite face à Saint-Étienne, Marseille se révèle enfin réaliste. Sur sa première grosse occasion, l'OM ouvre le score grâce au premier but de la tête de Morgan Sanson en pro. Et donc, trois minutes plus tard à peine, Frédéric Guilbert est expulsé. Logiquement, le plus dur devrait être fait pour Marseille . Mais l'OM est une équipe malade.Incapables de faire pression pour planter rapidement le but du, les Marseillais se contentent de faire tourner sans prendre de risque. Mais à force de la jouer petit bras, Marseille se fait peur. Notamment lorsque Rolando offre une balle de but à Enzo Crivelli . Heureusement pour le Brésilien que l'attaquant normand fait n'importe quoi. Le temps file tout de même, et l'OM s'en remet aux gains de temps précieux de Lucas Ocampos . Les contres sont plutôt mal gérés, mais l'essentiel est là. L' Olympique de Marseille remporte son premier match en 2019. La première victoire depuis le 29 novembre dernier. De là à croire au podium...