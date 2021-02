Marseille résiste à Bordeaux

Réduit à neuf contre onze pendant plus d'une demi-heure de jeu, l'OM parvient à ramener un point du Matmut Atlantique (0-0). Bordeaux garde son historique invincibilité à domicile contre l'OM en championnat, mais peut nourrir des regrets.

Aucun tir cadré...

Les rouges des Bouches-du-Rhône

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Benito, Koscielny, Baysse, Kwateng - Seri (De Préville, 64e), Adli, Bašić (Zerkane, 38e) - Ben Arfa, Oudin, Hwang. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Nagatomo, Kamara, Balerdi, Lirola - Gueye, Rongier, Cuisance - Thauvin (Perrin, 60e), Germain, Benedetto. Entraîneur : Nasser Larguet.

Le plus intrigant au moment d'analyser une équipe en période de crise, c'est de trouver des réponses à des questions parfois paradoxales. Par exemple, que s'est-il passé dans la tête de Darío Benedetto pour cisailler sans vergogne les jambes de Laurent Koscielny au moment où l'Olympique de Marseille était déjà en infériorité numérique ? Personne ne le sait, mais l'attaquant phocéen, probablement frustré de sa copie individuelle, a engendré son expulsion pour laisser ses coéquipiers à neuf contre onze. Cela dit, comment cet OM si colérique a-t-il fait pour tenir un résultat nul pendant plus d'une demi-heure ensuite ? Difficile à comprendre. L'OM aime-t-il se saborder pour mieux résister ? Voilà une drôle de logique dans un résultat nul et vierge aussi loufoque que décevant pour les deux équipes.L'invincibilité des Girondins de Bordeaux à domicile contre l'OM court depuis 1977, soit 43 ans. Une éternité qui résonne dans toutes les têtes à l'heure de démarrer la rencontre, mais qui ne donne pas d'inspiration dans les pieds des vingt-deux acteurs sur la pelouse. Les lunettes rondes de Nasser Larguet peuvent-elles lui permettre d'envoyer undirectement en lucarne ? Malgré ses binocles, l'entraîneur olympien n'a pas les facultés du sorcier Harry Potter. Au contraire, Marseille reste loin du porteur du ballon aquitain et subit le jeu des locaux. Au bout de vingt minutes de sieste, le décalage de Yacine Adli permet à Hwang Ui-jo d'envoyer une frappe trop croisée (23).La suite ? Un collectif marseillais toujours aussi timide et Bordeaux qui tente trop peu, comme sur cette tête de Rémi Oudin sur un corner frappé par Hatem Ben Arfa (30). Après la lanterne rouge dijonnaise, l'OM est l'équipe de Ligue 1 qui tente le moins de tirs par match (9 en moyenne). Dès lors, il semble presque normal de souligner que l'alerte la plus dangereuse côté visiteur est un centre fuyant de Pol Lirola qui flirte avec la barre transversale de Benoît Costil (45). Depuis la tribune présidentielle, Marouane Chamakh aimerait sans doute voir plus de spectacle. Qu'il se rassure, l'ancien international marocain va être servi.Enfin sorti du coma, Marseille met deux coups de pression successifs à Bordeaux : d'abord un coup franc lointain de Florian Thauvin que Benoît Costil détourne en corner d'un arrêt réflexe (50), puis une occasion en or pour Valère Germain lancé en profondeur, mais très mal inspiré au moment de passer plutôt que de frapper le ballon (54). La défense bordelaise se dégage et sur le contre, Leonardo Balerdi agrippe Oudin en tant que dernier défenseur pour recevoir un carton rouge logique (55). Marseille vient de laisser passer sa chance, la révolte bordelaise se déclenche : Hwang frappe le poteau sur un centre de Rémi Oudin (58), puis Benedetto voit rouge à son tour (59). À neuf contre onze, Marseille souffre, mais résiste face aux offensives de Zerkane (61), Nicolas de Préville (70) ou Hwang (85). Au courage, ce Marseille schizophrène prend un point et passe de la dixième à la neuvième place, juste devant le SCO d'Angers. Mais où cela mène-t-il vraiment ?