Marseille : Que deviennent les Yankee Nord ?

Alors que tous les ultras français boycottent la reprise de la Ligue 1 et découvrent la vie loin de leurs tribunes, à Marseille les Yankee Nord entament leur deuxième saison à l’écart du Vélodrome. Exclus par la direction de l’OM à l’été 2018, ce groupe ultras de 5 000 membres n’a plus le droit de siéger en bas du virage nord. Mais alors, où sont passés les Yankee ?



Sécession avec les Yankee

« Le bas du virage est mort, il n’y a plus rien. Ce sont juste des gens fantômes : soit ils sont assis soit ils ne viennent pas. »

Les Fanatics, nouvelle place forte

« L'association est vidée de sa substance : on ne va pas en faire un club de taekwondo ou de randonnée »

Par Adrien Hémard

Tous propos recueillis par AH.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À 54 ans, Michel Tonini n’est pas du genre à baisser pavillon. Deux ans après avoir été chassé du Vélodrome, pour avoir notamment revendu des places au marché noir avant un OM-Lyon, le président des Yankee Nord Marseille refuse de rendre les armes :Résultat : depuis deux ans, son association n’a plus le droit de siéger dans sa tribune.Créés en 1987, les Yankee représentaient pourtant la troisième force du Vélodrome et étaient le principal groupe du virage Nord avec 5000 membres. Un vrai contre-pouvoir, attaqué en justice par l’OM, et non soutenu par les autres groupes marseillais. Aujourd’hui encore, Michel Tonini a du mal à le comprendre :Deux ans plus tard, les autres groupes refusent toujours d’aborder le sujet. C’est donc seuls que les YNM se sont engagés dans cette bataille judiciaire contre l’OM. Et c’est en partie pour cela qu’ils l’ont abandonnée., justifie Tonini, qui préfère miser sur un changement de direction.Sur le terrain judiciaire, la partie est donc terminée. Mais dans les tribunes, le match bat son plein entre ceux qui sont restés et ceux qui boycottent. De son côté, Michel Tonini ne se rend plus au stade :, explique le leader, en référence aux nombreuses sections du groupe à travers la France. Parmi elles, celle de Champagne, à laquelle appartient Aurélien :À l’image d’Aurélien, difficile d’imaginer les 5000 ex-Yankee abandonner leur tribune. En vérité, beaucoup sont toujours là.Sur le papier, un autre groupe de supporters a investi la place des Yankee en bas du virage nord : le Club des Amis de l’OM (CAOM). Une association autrefois dispersée dans le Vélodrome, pas ultras, et qui n’anime donc pas la tribune., peste Aurélien. D’ailleurs, à leur éviction, les Yankees avaient approché le CAOM, comme le raconte Tonini :Dans les faits, beaucoup d’ex-Yankee sont toujours abonnés via le CAOM, malgré quelques tensions autour des matchs à l’extérieur. Mais dans la pratique, beaucoup passent le match plus haut dans le virage.Aucun ne l’avoue à découvert, et peu abordent ce sujet tabou, mais la majorité des ex-Yankee s’est dispersée entre les autres groupes du virage Nord., reconnaît Tonini, qui refuse de taper sur le CAOM :Groupe ultra discret qui refuse la médiatisation, les Fanatics sortent comme les grands gagnants de cette éviction. Pour beaucoup d’observateurs, ils auraient de toute façon pris l’ascendant sur les Yankee quoi qu’il arrive, étant donné la pente glissante sur laquelle était engagé le groupe. Discrets, les « Fana » avaient d’ailleurs habilement refusé de prendre le bas du virage au départ des YNM. À défaut, ils en ont pris le relais dans l’animation du virage.À l’entame de leur deuxième saison loin du vélodrome, les YNM ne sont donc pas morts officiellement, mais n’ont plus de raison d’être. Légalement, l’association perdure., souffle Tonini, qui évoque quelques réunions, là où les réunions étaient hebdomadaires il y a deux ans., conclut Tonini.Si les Yankee Nord Marseille ne se sont pas officiellement dissous, c’est qu’ils croient toujours à un retour., promet Tonini, qui se mettra ensuite vite en retrait :Aurélien et la section Champagne en sont moins convaincus :Ce jour-là, les Yankee se remettront en ordre de bataille vers le bas du virage Nord. En attendant, ils restent dispersés dans ce virage, dans Marseille, et aux quatre coins de l’Hexagone.