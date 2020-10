Marseille pêche Lorient

En dominant Lorient sur le plus court des écarts, l’OM engrange des points dans la course au podium.

Flotov ou rien

Lorient (4-4-2) : Nardi - Mendes (Delaplace, 82e), Laporte, Gravillon, Morel - Boisgard (Grbić, 72e), Chalobah, Abergel (Monconduit, 82e), Wissa - Hamel (Diarra, 82e), Moffi (Laurienté, 63e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



OM (4-3-1-2) : Mandanda - Sakai, Álvaro, Balerdi, Amavi - Rongier, Kamara, Gueye (Sanson, 71e) - Cuisance (Ćaleta-Car, 89e) - Thauvin (Radonjić, 82e), Benedetto (Aké, 89e). Entraîneur : André Villas-Boas.

Parfois, il y a des réponses aussi évidentes que leurs réponses. Alors, cette saison, quand vous demandez aux supporters de l’OM comment leur équipe a remporté une rencontre, la réponse est évidente. «» . En étant le Marseillais el plus remuant et envoyant surtout sa cinquième passe décisive de la saison sur la tête de Leonardo Balerdi, l’international français démontre, une fois de plus, que les Olympiens n’ont qu’une arme pour faire la différence. De cette victoire face à Lorient, certains verront une incapacité à être créatif offensivement, d’autres verront l’importance du résultat. À trois jours de la réception de Manchester City, l’OM se rassure tant bien que mal.Afin de trouver de nouvelles alternatives, AVB décide comme contre Bordeaux de mettre Cuisance en numéro 10 et d’aligner un duo offensif composé de Benedetto et Thauvin. À l’approche du premier quart d’heure, ce dernier dépose la première occasion du match sur la tête de Balerdi qui ne trompe pas Nardi, bien sur sa ligne. Le match s’équilibre et la lutte au milieu de terrain fait rage. Forcément, les deux équipes se fatiguent et peinent à être justes techniquement lors des dernières transmissions. Côté Merlu, le bloc est bien organisé et Yoane Wissa essaie de profiter des largesses défensives de l’OM, sans grand succès. En fin de première période, les Olympiens sortent leur botte secrète : passer le ballon à Flotov et prier pour que l’international français fasse un miracle. Pour le moment, rien n’y fait et les deux équipes rentrent aux vestiaires.Sauf que l’OM pas qu’une botte secrète. Alors que les hommes d’AVB se font bouger par des Lorientais conquérants, les Marseillais dégainent un autre de leur joker : les coups de pieds arrêtés, toujours avec Thauvin à la baguette. À la 54minute, « Flotov » tape un coup-franc en cloche et juste avant que le ballon ne sorte de la pelouse, Balerdi cale sa tête dans un angle impossible dans le petit filet opposé. L’ouverture du score a le mérite de relancer le moribond rythme de cette rencontre. Les Marseillais poussent pour tuer la rencontre et par deux fois, Sanson et Thauvin ne trouvent pas le cadre. En fin de rencontre, les hommes de Christophe Pélissier envoient du sang neuf pour aller chercher le nul. Sous un déluge, l’OM paraît peu serein, mais tient tout de même la baraque jusqu’au bout. Et oui, ce Marseille-là est bien 4de Ligue 1, à deux points du leader lillois.