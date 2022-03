OM-Nice : Six mois de prison ferme pour le supporter entré sur la pelouse

FP

Un but qui coûte cher.Le supporter qui avait fait trembler les filets du Vélodrome après être entré sur la pelouse dimanche soir lors de Marseille-Nice (2-1) connaît désormais sa sanction. Placé en garde à vue, le jeune homme de 21 ans a écopé de six mois de prison ferme, rapporte l'AFP. Plus précisément, il a été condamné à trois mois ferme pour son infraction, mais celle-ci a révoqué, partiellement, une ancienne peine de six mois avec sursis, finalement ramenée à trois.Ce façadier de métier a plaidé coupable pour son geste et se voit également interdit de stade pour les trois prochaines années. Son avocat, Me Pascal Luongo, a tout de même tenu à réagir, dénonçant laLe président du tribunal n'est lui pas de cet avis :Et pourtant, des spectateurs sur la pelouse, on en voit régulièrement en Gironde