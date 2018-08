Marseille, milieu en semi-sommeil

Avec le départ d'André-Frank Zambo Anguissa, l'effectif de l'Olympique de Marseille se retrouve limité quantitativement au milieu de terrain. Surtout que Rudi Garcia n'est pas certain de recruter dans ce secteur de jeu. Or, le club phocéen a une saison chargée qui l'attend.

Deux pour trois postes, vraiment suffisant ?

Qui sera le nouvel Anguissa ?

Par Florian Cadu

» Première réalité (décevante ?) qui devait être officialisée par Rudi Garcia à l'intention des supporters marseillais : cité comme potentielle recrue (et même source de petites frictions avec le président du FC Nantes ), Valentin Rongier ne viendra pas signer de contrat aux abords de la Canebière. Deuxième annonce, plus flippante pour les fans : il n'est pas certain qu'un milieu de terrain débarque avant le 31 août, date de la fin du mercato hexagonal., a en effet posé l'entraîneur français en conférence de presse.» Pas sûr que les habitués du stade Vélodrome soient ravis de cette déclaration, eux à qui il a été promis un avant-centre de niveau international (une venue que l'ancien coach de Lille a également estimée facultative) et un marché estival actif.Car le 9 août en soirée, les passionnés de l'OM ont eu la mauvaise surprise d'apprendre le départ d'André-Frank Zambo Anguissa pour Fulham . La bonne, c'est que leur club allait récupérer trente millions d'euros, et qu'il pourrait donc remplacer le récupérateur camerounais. Au moins numériquement. Sauf que Garcia laisse aujourd'hui la porte ouverte à l'option contraire, à savoir ne pas apporter de renfort à son effectif dans ce secteur de jeu. Pourtant, il apparaît assez nettement que Marseille a besoin d'un (ou plusieurs) nouvel(eaux) élément(s) dans l'entrejeu. Il suffit d'observer les forces en présence actuelles pour s'en convaincre.Luiz Gustavo (31 ans et qui va avoir du mal à jouer autant que la saison passée), Maxime Lopez (vingt ans et toujours un peu tendre), voire Morgan Sanson (que Garcia préfère dans une position offensive) : voilà les trois seules solutions possibles pour composer la doublette du 4-2-3-1 bleu ciel – tout en sachant que l'espoir Boubacar Kamara et l'indésirable Grégory Sertic sont des défenseurs centraux dans l'esprit de leur technicien. Ce qui semble plutôt faible quantitativement parlant pour un exercice 2018-2019 qui s'annonce une nouvelle fois chargé (avec notamment la Ligue Europa) et où chaque poste devrait normalement être doublé pour éviter les mauvaises surprises (blessures, méformes, suspensions...).À moins qu'une nouvelle pépite (Sacha Marasovic ?) ne se dévoile, à l'instar d'Anguissa, que très peu connaissaient lors de son arrivée dans le Sud en 2015. Juste après la vente de son poulain, Garcia reconnaissait en tout cas que la perte de son milieu n'était pas une bonne affaire d'un point de vue essentiellement footballistique. «» , disait-il alors pour. Avant de conclure de façon autoritaire : «» Le tacticien de l'OM a-t-il vraiment pu changer d'avis en si peu de temps ?