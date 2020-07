Leonardo Balerdi, la défense argentine version chic

Même s’il n’a que très peu joué à Boca Juniors et Dortmund, le nouveau joueur de l’Olympique de Marseille suscite, depuis son plus jeune âge, beaucoup d’intérêt dans son pays. L’Albiceleste, fan de son jeu raffiné, compte sur lui pour l’avenir et attend son éclosion en France.

« Il est physique, sans être agressif comme Otamendi »

Le sélectionneur argentin l’adore

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

Tous propos recueillis par GQC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au bout du fil, Fernando Batista, le sélectionneur de l’équipe d’Argentine espoirs, en est convaincu. Leonardo Balerdi, le nouveau défenseur de l’OM, aujourd’hui âgé de 21 ans, a beau n’avoir joué que douze matchs professionnels dans sa carrière en club – cinq sous la tunique azur et or du quartier sud de Buenos Aires, sept avec le Borussia Dortmund –, son talent ne se discute pas.Le premier coup de foudre date de 2012 lors d’un stage de détection organisé par le club de Boca Juniors à Villa Mercedes dans la province de San Luis. Ce jour-là, six cents enfants et adolescents rêvent de devenir les nouveaux Riquelme ou Palermo. Un jeune milieu de terrain de 13 ans, le numéro 5 de son idole Fernando Gago sur les épaules, va immédiatement taper dans l’œil de Diego Mazzilli, scoutLe surnom ne sera pas gardé. Le joueur si.Malgré son jeune âge, Leo Balerdi quitte le confortable domicile familial pour rejoindre 700km à l’est la pension du club de ses rêves au pied de la Bombonera. À Boca, la concurrence est rude, surtout au poste de milieu de terrain. Face à l’embouteillage, le néo-Marseillais est testé en défense centrale par l’un de ses entraîneurs. Il y restera, au début à contre-cœur, avant que son talent n’explose au point de le rendre incontournable dans toutes les équipes de jeunes où il empile les trophées. Ses performances attirent les grands d’Europe. Le FC Barcelone et la Juventus se renseignent, mais c’est le Borussia Dortmund qui remporte la mise après seulement cinq matchs disputés au sein de l’équipe première de Boca Juniors, dont deux partagés avec Dario Benedetto, artisan de sa récente venue à l’OM., explique Fernando Batista, qui en a fait un élément essentiel des sélections U20 et U23 de l’Argentine.(1,87m)Une élégance soulignée par tous, dont Leandro « Tato » Aguilera, journaliste à Tyc Sports, qui suit l’actualité de Boca Juniors et de l’depuis près de vingt ans :(défenseur central argentin finaliste du Mondial 1990, joueur de l’AS Monaco de 1983 à 1986 et du RC Strasbourg de 1986 à 1988, N.D.L.R.).Un style surtout apprécié par le sélectionneur de l’. Depuis 2018 et un tournoi international U20 gagné et partagé ensemble en Espagne, Lionel Scaloni, devenu entre-temps patron des A, est littéralement tombé sous le charme de Balerdi. Après un rôle deauprès de la bande à Messi pendant le Mondial russe, le technicien en a désormais fait un habitué de l’équipe nationale (deux sélections contre le Mexique et l’Équateur en 2019, convoqué lors de trois des quatre derniers rassemblements). Alors quand son protégé ne joue pas ou peu en Allemagne où il peine à s’adapter, l’entraîneur s’agace publiquement. C’était en mai dernier. « Balerdi a écouté Scaloni » , titrait ce mercredi le quotidien sportifen Argentine pour justifier le transfert à Marseille., affirme Batista.Désormais loin de la froide Rhénanie du Nord, mais toujours accompagné de sa famille (son père, sa mère et son frère de 15 ans) qui l’accompagne depuis son départ d’Argentine, Leonardo Balerdi espère véritablement lancer sa carrière européenne en France., s’émeut Diego Mazzilli, l’homme qui l’a découvert à Boca."Tu as vu le public de Marseille ?"