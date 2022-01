Au Sud, c'était les Comores

Maroc Comores Coupe d'Afrique des nations Diffusion sur

Le saut en lenteur

« On nous convoquait, mais on nous demandait de payer nous-mêmes nos billets d’avion. Vous imaginez, des joueurs professionnels à qui l’on demande de se débrouiller pour voyager ? »

Marseille Consolation

« En voyant tous ces Marseillais débarquer en équipe nationale, les Comoriens ont compris que cette connexion était un atout et une fierté énorme. Déjà qu’ils supportent tous l’OM, maintenant ils ont une raison en plus de soutenir les Comoriens de Marseille. »

À jamais les premiers

« C’est un petit pays et, des fois, j’ai l’impression qu’on est tous un peu cousins. Si je cherche bien, je trouverai au moins un ou deux joueurs avec qui j’ai des liens familiaux. »

Par Quentin Ballue et Adel Bentaha

Tous propos recueillis par QB et AB.









Lorsque M. Peter Waweru donne le coup d’envoi de la rencontre Gabon-Comores, il est 22 heures à Moroni. Un horaire tardif, dont le million d’habitants des quatre îles de l’archipel ne se soucient absolument pas. Et pour cause, les 28 joueurs comoriens présents au Cameroun s’apprêtent à marquer l’histoire de leur pays en l’honorant d’une première participation à la Coupe d'Afrique des nations. À 7000 kilomètres de là, Marseille vibre aussi. Environ 80 000 âmes, composantes majeures de la diaspora insulaire, sont installées depuis près de cinquante ans autour de la Canebière., sourit Arkane Mohamed, international aux six sélections et natif de la cité phocéenne, aujourd’hui reparti à Mayotte. Il faut dire que les liens unissant les deux territoires n’ont jamais cessé de se renforcer depuis une cinquantaine d'années.Les premiers Comoriens à rejoindre la métropole française furent principalement des matelots, qui s’installèrent à proximité de ports tels que Dunkerque, Le Havre et Marseille. Éparses dans les années 1960, les migrations comoriennes en France s’intensifient entre 1975 et 1990. La conséquence de tensions apparues à Zanzibar et Madagascar, et d’une crise politique et socio-économique dans l’archipel., souligne Omar M’Dahoma, qui a porté la tunique nationale à quatre reprises. Une même passion du ballon rond, aussi. Pourtant, sur le rectangle vert, le paradoxe a longtemps été nourri par des années de vide. Affiliée à la FIFA depuis 2006, la jeune équipe des Comores a en effet pris son temps avant d’émerger de ce trop long sommeil., analyse M’Dahoma."remplir la valise"Un tournoi va dès lors faire basculer les choses., s'exclame Arkane Mohamed.Pour Omar M’Dahoma, les souvenirs de ces moments décisifs sont encore frais :Lesen question constitueront la première vraie génération de footballeurs professionnels comoriens.Des joueurs à la recherche d’un objectif commun : donner de la visibilité à leur communauté.Les clubs amateurs des alentours se muent alors naturellement en ports d'ancrage. Marignane-Gignac, Endoume, mais surtout l’Athlético, toujours à Consolat, encadrent la progression fulgurante de jeunes pousses, dont les plus chanceuses finissent par intégrer des académies professionnelles et dont la tête d’affiche se nomme Djamel Bakar., insiste M’Dahoma.(Abdallah)Mais si les individualités se mettent en lumière, l’équipe nationale, elle, reste tapie dans l’ombre., s’amuse Arkane Mohamed.Un constat partagé par Omar M’Dahoma :Il faut finalement attendre 2014, pour qu’un homme fasse changer drastiquement la situation. Nommé sélectionneur au mois de janvier, Amir Abdou décide de faire de ce contingent, longtemps déconsidéré, le noyau dur de son projet. Comme le gardien Ali Ahamada, le défenseur Kassim Abdallah ou les frères M'Changama, onze des joueurs sélectionnés pour la CAN sont ainsi nés dans les Bouches-du-Rhône, sans compter que le coach lui-même a grandi sous le regard de la Bonne-Mère., précise M’Dahoma. Une réflexion aboutie, renouant le lien Marseille-Comores par le prisme tant attendu du ballon rond et dont la résultante ne tarde pas à faire des émules. Faïz Selemani, virevoltant ailier de Courtrai et fier représentant des siens à la CAN :Les Cœlacanthes (surnom en référence à un poisson préhistorique, symbole du patrimoine comorien) trouvent leur rythme de croisière. Dans l’océan Indien, l’unité marseillaise n’a jamais semblé aussi forte., assure Selemani.M’Dahoma lui emboîte le pas :Comme bon nombre des joueurs actuellement au Cameroun, le rappeur Alonzo a la double casquette : marseillaise et comorienne. Il était donc hors de question pour lui de manquer le match face au Gabon., confie l’artiste.Chez les supporters dominent un sentiment de fierté et un doux parfum d’euphorie depuis que les Cœlacanthes ont assuré leur qualification en prenant la deuxième place de leur groupe, derrière l'Égypte, mais devant le Kenya et le Togo, pourtant nettement mieux référencés au classement FIFA.Arkane Mohamed dépeint le tableau, forcément haut en couleur :(Rires.)Même ressenti chez l’ancien Psy4 de la Rime, qui clame cette fierté dans le titre « La Patrie » avec ses compères comoriens de la scène rap., assure-t-il.(Rires.) Le commentateur star Kassim Oumouri , qui habite Marseille, évoquait lui aussi cette dimension affective en parlant de l'équipe nationale comme d’une famille. Frustrée contre les Panthères, mais prête à soulever la montagne marocaine pour garder un espoir d’accéder aux huitièmes de finale. Comme le disent si bien Soprano, Rohff, Alonzo et leurs collègues :